Europejskie kraje powoli przygotowują się to tego, że po wojnie w Ukrainie przyjdzie czas na jej odbudowę. Które polskie firmy będą uczestniczyć w prywatyzacji ukraińskich spółek?

"Takiej ceny, jak teraz nigdy nie będzie"

Już jest możliwość rozpoznawania konkretnych zakładów czy firm, które są przeznaczone do prywatyzacji. Spółki wystawione na sprzedaż mają dyskont związany z okolicznościami wojny. Opłaca się bardzo mocno tym zainteresować. Wydaje się, że takiej ceny, jak teraz nigdy później już nie będzie, zwłaszcza w czasach pokoju – mówi w Radiu ZET minister aktywów państwowych.

Wojciech Balczun dodał, że powinniśmy się kierować naszym pragmatyzmem politycznym i biznesowym. Jego zdaniem, że tak się już dzieje. Naturalną rzeczą jest to, że powinniśmy mieć rolę wiodącą w odbudowie Ukrainy – ocenia szef MAP.

Które polskie firmy odbudują Ukrainę?

Które polskie firmy wezmą udział w odbudowie? Minister wskazał "cały sektor infrastruktury, sektor finansowy, ubezpieczeniowy, paliwowy, infrastruktura kolejowa, morska – to wszystko jest w sferze zainteresowania polskich firm”. Podkreślił, że mamy" największe praktycznie w Europie firmy budowlane>