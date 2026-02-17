W piątek w Hajnówce w województwie podlaskim prezydent Karol Nawrocki zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o odblokowanie 15 prezydenckich projektów ustaw, które - jak mówił - są obecnie w Sejmie zamrożone. Wśród nich, Nawrocki wymienił m.in. projekt zwalniający z płacenia PIT rodziców dwójki lub więcej dzieci, projekt podnoszący coroczną waloryzację emerytury czy projekt "Tani prąd –33 proc."

Czarzasty zamraża ustawy?

Czarzasty pytany w poniedziałek w TVN 24, czy "mrozi ustawę" dotyczącą energii, odpowiedział, że do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw dotyczące cen prądu. Jak tłumaczył, jeden z nich "od sierpnia tamtego roku" nie wyszedł z komisji, której przewodniczącym jest poseł PiS Marek Suski.

Drugi projekt - jak dodał Czarzasty - dotyczący cen prądu został dwa raz zwrócony prezydentowi do poprawienia, gdyż prezydent "nie wskazał źródeł finansowania tej ustawy i nie określa ile ta ustawa będzie kosztowała". Według mnie, będzie kosztowała 50 miliardów rocznie - stwierdził Czarzasty i zwrócił się do prezydenta z pytaniami w tej sprawie.

Czarzasty pyta Nawrockiego

Mam pytanie do pana prezydenta, skąd by pan chciał wziąć te 50 miliardów? Czy chciałby pan wziąć z obrony narodowej? Czy chciałby pan wziąć ze szpitali? Czy chciałby pan wziąć ze spraw socjalnych? Niech pan to powie - pytał marszałek Sejmu.

Dopytywany, czy będzie "mroził" ustawy prezydenta, odparł, że prezydent zwrócił się do niego z prośbą, by odblokował te ustawy. To ja panu, panie prezydencie, powiem tak: niech pan przestanie bez sensu blokować- zaapelował Czarzasty.

Marszałek o "absurdalnych wetach" prezydenta

Jeżeli pan zablokuje np. 180 miliardów złotych na polskie wojsko, to ja nie będę tego rozumiał. Nie będę rozumiał jeżeli pan nie podpisze ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo przez pana musiałem rozpisać konkurs do KRS na podstawie złej PiS-owskiej ustawy - wskazywał marszałek Sejmu.

Oświadczył też, że dopóki prezydent nie przestanie podpisywać "absurdalnych wet", to będzie miał w Sejmie marszałka, który "będzie to oceniał i będzie miał w tej sprawie swoje zdanie". Bez względu na to ile jeszcze razy pan tego marszałka obrazi - zaznaczył Czarzasty. Jak wymienił - weta prezydenckie dotyczyły m.in.: elektrowni wiatrowych, Parku Narodowego Dolnej Odry, ustawy łańcuchowej, ustawy o języku śląskim, DSA, rynku kryptowalut, czy lex Kamilek.

Prezydencki projekt noweli ustawy obniżający ceny energii trafił do Sejmu 12 listopada br. W efekcie wprowadzenia proponowanych w nim rozwiązań gospodarstwa domowe miałyby płacić za energię elektryczną ok. 33 proc. mniej, a przedsiębiorstwa o około 20 proc. mniej. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. oraz różnego rodzaju opłat, które wpływają na poziom rachunku za energię.