Edward Linde-Lubaszenko odszedł 8 lutego br. Aktor miał 86 lat. O jego śmierci poinformował syn. Ten wybitny aktor teatralny i filmowy znany był z ról w takich filmach jak "Psy", "Kroll", "Układ krążenia" a także "Sztos" i "Poranek Kojota". W ostatnich miesiącach swojego życia zmagał się z poważną chorobą.

Gdzie zostanie pochowany Edward Linde-Lubaszenko?

Od chwili śmierci trwały spekulacje, gdzie aktor zostanie pochowany. Związek Artystów Scen Polskich chciał, by ceremonia pogrzebowa Edwarda Linde-Lubaszenko miała charakter państwowy. Zastanawiano się również, czy aktor zostanie pochowany w Warszawie, czy w innym mieście. Pod uwagę brano Wrocław, w którym pochowana jest matka aktora oraz Kraków, z którym był bardzo mocno związany. Ostatecznie będzie to Warszawa.

Pogrzeb aktora będzie miał charakter państwowy?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki będzie miał charakter państwowy. Rodzina aktora również została już powiadomiona o tej decyzji. Mamy potwierdzenie. Wydaliśmy zgodę, jest decyzja o tym, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy - mówi rzecznik ministerstwa w rozmowie z portalem Złota Scena.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki?

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki odbędzie się we wtorek, 24 lutego w Warszawie. Msza zostanie odprawiona w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy pl. Teatralnym. Po niej kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Aktor zostanie pochowany w Alei Zasłużonych. Pogrzeb Linde-Lubaszenki odbędzie się 24 lutego w Warszawie, w kościele na pl. Teatralnym.