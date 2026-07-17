Krzysztof Jackowski to kontrowersyjny, ale jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Często pomaga tym, którzy poszukują zaginionych osób. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim wyznał, że pomagał w poszukiwaniach Piotra Woźniaka-Staraka, który utonął na Mazurach.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Pozostaną tylko trzy mocarstwa"

Od pewnego czasu jasnowidz Jackowski zamieszcza w sieci nagrania, w których przedstawia swoje wizje dotyczące III wojny światowej. W swoich wizjach jasnowidz z Człuchowa wieszczy, że do 2050 roku na świecie pozostaną tylko trzy mocarstwa. Jego zdaniem Europa ma być złożona tylko z trzech obszarów.

Będzie dużo mniej ludzi, znacząco mniej. Ameryka kojarzy mi się ze słowem Nevada. To brzmi jak nonsens, ale powiem: z Ameryki pozostanie stan Nevady, tylko pewna niewielka część zostanie Ameryki. A Europa to będą trzy państwa. Tu, gdzie Polska jest, to taki trójkąt, będzie schodzić w dół aż do Grecji. Może nie trzy państwa, tylko trzy rejony. To tak jakby słowo "państwo" straciło aktualność. To będą trzy obszary - twierdzi Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Kiedy wybuchnie III wojna światowa?

W jednej ze swoich wizji, którą podzielił się w sieci jasnowidz Jackowski, przewiduje, że III wojna światowa to konflikt przed którym dopiero stoimy. Tak jak mówiłem, do 2028 roku sytuacja będzie taka, że w każdej chwili możemy spodziewać się bardzo pogłębionych działań zbrojnych na świecie. Warto jednak nie skupiać się na podziale: tu Polska, tam Czechy, tam Słowacja czy Niemcy. To nie jest konflikt regionalny – to przesilenie światowe, możliwość wojny światowej - przewiduje jasnowidz Jackowski.

III wojna światowa w wizji Jackowskiego. Międzynarodowy front?

Podkreśla przy tym, że nie będzie to wielki międzynarodowy front, ale kilka, lokalnych konfliktów. Czy w tej wizji pojawia się Polska? Co czeka nasz kraj w obliczu tego, co pojawia się w wizji jasnowidza Jackowskiego?

Okazuje się, że możemy nieco odetchnąć z ulgą, choć w tej wizji pojawia się też pewien niepokojący akcent. Biorąc pod uwagę nasz region – Polskę – nie czuję bezpośrednich działań wojennych, ale czuję, że w pewnym momencie ludzie z niektórych części Polski mogą uciekać - mówi Jackowski.

To poczucie mam od 2008 roku, kiedy bezbłędnie przewidziałem krach bankowy 15 września 2008. Wtedy powiedziałem córce, że to doprowadzi do wielkiej wojny na świecie. Mówiłem, że przed tą wojną ludzie w Polsce i Europie będą bali się oddychać. To się potwierdziło podczas pandemii, kiedy ludzie naprawdę bali się cudzych oddechów, nosili maseczki – to był lęk przed oddychaniem - wspomina Jackowski.

III wojna światowa. Jasnowidz Jackowski podaje konkretne lata

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podał także konkretne lata, kiedy trwać będzie III wojna światowa. Ja mam wrażenie, że ludzie po tej najgorszej wojnie, jaką czeka ludzkość w latach 2028-2033, będą mówili o tym, że Zachód chciał zmniejszyć liczebność ludzi podstępnie. Dlatego Wschód się temu sprzeciwił. I to ostatecznie doprowadziło do wojny. Nie tylko to, ale i gospodarcze sprawy - twierdzi Jackowski.