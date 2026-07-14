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Wizja jasnowidza Jackowskiego. Podał rysopis przyszłego prezydenta Polski

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:44
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Jackowski
Wizja jasnowidza Jackowskiego. Podał rysopis przyszłego prezydenta Polski/AKPA
Krzysztof Jackowski to najbardziej znany, ale też kontrowersyjny jasnowidz. Jego wizje i przepowiednie wzbudzają wiele emocji. Niektóre dotyczą wojen, inne polityki na świecie, ale jasnowidz z Człuchowa często dzieli się przepowiedniami dotyczącymi Polski. Tym razem jego wizja dotyczy kolejnego prezydenta. Jasnowidz podał jego rysopis.

Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych jasnowidzów w Polsce. Nie tylko pomaga w poszukiwaniu zaginionych osób, ale od pewnego czasu dzieli się w sieci wizjami dotyczącymi polityki a także wydarzeń w Polsce i na świecie.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Przewidział wygraną Nawrockiego

Jasnowidz z Człuchowa na nagraniach, które zamieszcza na Youtubie mówi o swoich wizjach dotyczących wojny w Ukrainie czy tej na Bliskim Wschodzie. Nie stroni też od przepowiedni dotyczących polskiej polityki. Gdy trwały wybory prezydenckie 2025 przewidział, że to nie Rafał Trzaskowski, ale Karol Nawrocki będzie zwycięzcą.

Wizja jasnowidza Jackowskiego na 2029 rok. "Dwie wielkie wojny". Co z Polską?
Wizja jasnowidza Jackowskiego na 2029 rok. "Dwie wielkie wojny". Co z Polską?

Prezydentura Karola Nawrockiego będzie burzliwa. Nie dlatego, że on będzie podejmował burzliwe czyny, tylko dlatego, że żyjemy w burzliwych czasach. Trwa trzecia wojna światowa. Ona na razie rozgrywa się na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, ale nie jest wykluczone, że Polska w jakiś sposób zostanie wciągnięta w tę wojnę - przepowiadał latem 2025 roku jasnowidz Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Dojdzie do zmiany prezydenta

W jednej z zamieszczonych w sieci wizji opowiedział o tym, co będzie się działo z Polską w 2026 roku. Wspominał również o tym, że 2028 rok przyniesie wydarzenia o wyjątkowej, przełomowej skali. To wtedy ma jego zdanie dojść do globalnych procesów, które znacząco zmienią układ sił i sposób życia całych społeczeństw.

Jasnowidz Jackowski wieszczy, że w 2028 roku dojdzie do zmiany na stanowisku głowy państwa w Polsce. Jego zdaniem będzie to nowa postać. Jasnowidz z Człuchowa stworzył nawet jego rysopis. Nie widzę obecnego prezydenta, choć chyba jeszcze powinien rządzić - stwierdza jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Szczupły człowiek w okularach"

Mówi, że widzi "szczupłego człowieka w okularach". To on ma zastąpić Karola Nawrockiego. Kto to może być? Taki rysopis pasuje zarówno do Mateusza Morawieckiego, jak też Szymona Hołowni a nawet Włodzimierza Czarzastego. Być może ta wizja dotyczy zupełnie nowej postaci, która pojawi się w świecie polityki.

Warto przy tym pamiętać, że to jedynie wizja a nie prawda. I jak mówią słowa piosenki: "Wszystko się może zdarzyć...".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentkrzysztof jackowskiprzepowiedniajasnowidz jackowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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