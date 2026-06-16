Gwiazda Polsatu żegna się ze stacją. Chodzi o komentatora i dziennikarza sportowego Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego. Ze stają Polsat oraz Polsat Sport był związany przez 22 lata.

Łukasz "Juras" Jurkowski odchodzi z Polsatu

O tym, że odchodzi, Łukasz "Juras" Jurkowski poinformował w swoich mediach społeczności. "To były fantastyczne 22 lata (…) Czas jednak iść dalej" - napisał. Nie szczędził miłych słów zarówno pod adresem stacji, jak i kolegów z pracy.

"Wiele się nauczyłem, mam nadzieję, że wiele też do stacji wniosłem. To była przyjemność być częścią tej rodziny. Mój czas dobiegł końca, ale wy dalej będziecie mi bliscy. Dziękuje wszystkim, których poznałem, z którymi miałem przyjemność pracować, robić razem ciekawe rzeczy, dzięki którym urodziły się przyjaźnie na lata" - napisał Łukasz "Juras" Jurkowski.

"Znam swoją wartość"

Były już pracownik stacji Polsat i Polsat Sport wyznał również, co zamierza robić po odejściu. "Co przyniesie przyszłość telewizyjna? Nie wiem! Mam teraz bardzo dobry czas, a wiele znaków wskazuje na to, że za rogiem jest coś ciekawego, nowego i rozwojowego, na to liczę. Znam swoją wartość i wiem, jak wiele jestem w stanie wnieść do projektów, a jak w coś wchodzę, to zawsze na 110%!" - napisał. Dodał, że zamierza skupić się na projekcie Fight Mode.

Kim jest Łukasz "Juras" Jurkowski?

Łukasz "Juras" Jurkowski był dziennikarzem stacji Polsat i Polsat Sport. Brał udział w tanecznym show stacji, czyi "Tańcu z Gwiazdami". Na głównej antenie Polsatu był współprowadzącym program "Ninja Warrior Polska" (ostatnio jako "Ninja vs Ninja").

W wieku 17 lat rozpoczął treningi taekwondo w wersji ITF w LKS Lotos Jabłonna. Trzy miesiące później wystąpił na Mistrzostwach Warszawy w Taekwondo, gdzie zajął pierwsze miejsce.