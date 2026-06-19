Zbigniew Wodecki był artystą, którego uwielbiały miliony. Nie tylko za piosenki, które szybko stawały się przebojami, ale także za charyzmę oraz to, w jaki sposób opowiadał o sobie na scenie.
Finałowy koncert "Wodecki Twist". Skąd tytuł "Tylko w kinie"?
Artysta nie tylko śpiewał, ale też komponował i grał m.in. na skrzypcach i trąbce. Odszedł nagle 22 maja 2017 roku. Po jego śmierci co roku w Krakowie organizowany jest festiwal 'Wodecki Twist". Imprezę tą kończy finałowy koncert podczas którego znani artyści śpiewają hity Zbigniewa Wodeckiego.
Tegoroczny koncert finałowy festiwalu "Wodecki Twist" nosi tytuł "Tylko w kinie". To jedna z mniej znanych piosenek artysty. Podczas tego muzycznego wydarzenia widzowie usłyszą znane kompozycje Wodeckiego zaaranżowane na nowo w kontekście ich filmowej i serialowej historii.
Finałowy koncert "Wodecki Twist". Kto wystąpi?
Na scenie finałowego koncertu festiwalu "Wodecki Twist" wystąpi plejada polskich gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawią się m.in. tacy artyści jak:
- Reni Jusis
- Natalia Przybysz
- Olga Szomańska
- Natalia Muianga
- Aleksander Dębicz
- Krzysztof Iwaneczko
- Mietek Szcześniak.
Artystom występującym podczas koncertu finałowego 'Wodecki Twist" będzie towarzyszyć Orkiestra Tomasza Szymusia. Organizatorzy zapowiadają, że koncert będzie miał nietypową, bardzo dynamiczną formę.
Finałowy koncert "Wodecki Twist". Kiedy i gdzie oglądać?
Wykonawcy będą przemieszczać się po scenie, mijając się niczym widzowie w kinowym lobby. Oprawę wizualną zdominują minimalistyczna, czarno-biała scenografia oraz teatralne reżyserowane światło, które mają nawiązywać do estetyki początków kina niemego i złotego wieku dużego ekranu.
Koncert "Tylko w kinie", który zakończy festiwal "Wodecki Twist" będzie można zobaczyć nie tylko na żywo w krakowskiej hali ICE, ale również w TVP. Emisja odbędzie się w piątek, 19 czerwca o godz. 20.05 w TVP2 i online w serwisie TVP VOD.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.