Zbigniew Wodecki był artystą, którego uwielbiały miliony. Nie tylko za piosenki, które szybko stawały się przebojami, ale także za charyzmę oraz to, w jaki sposób opowiadał o sobie na scenie.

Finałowy koncert "Wodecki Twist". Skąd tytuł "Tylko w kinie"?

Artysta nie tylko śpiewał, ale też komponował i grał m.in. na skrzypcach i trąbce. Odszedł nagle 22 maja 2017 roku. Po jego śmierci co roku w Krakowie organizowany jest festiwal 'Wodecki Twist". Imprezę tą kończy finałowy koncert podczas którego znani artyści śpiewają hity Zbigniewa Wodeckiego.

Tegoroczny koncert finałowy festiwalu "Wodecki Twist" nosi tytuł "Tylko w kinie". To jedna z mniej znanych piosenek artysty. Podczas tego muzycznego wydarzenia widzowie usłyszą znane kompozycje Wodeckiego zaaranżowane na nowo w kontekście ich filmowej i serialowej historii.

Finałowy koncert "Wodecki Twist". Kto wystąpi?

Na scenie finałowego koncertu festiwalu "Wodecki Twist" wystąpi plejada polskich gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawią się m.in. tacy artyści jak:

Reni Jusis

Natalia Przybysz

Olga Szomańska

Natalia Muianga

Aleksander Dębicz

Krzysztof Iwaneczko

Mietek Szcześniak.

Artystom występującym podczas koncertu finałowego 'Wodecki Twist" będzie towarzyszyć Orkiestra Tomasza Szymusia. Organizatorzy zapowiadają, że koncert będzie miał nietypową, bardzo dynamiczną formę.

Finałowy koncert "Wodecki Twist". Kiedy i gdzie oglądać?

Wykonawcy będą przemieszczać się po scenie, mijając się niczym widzowie w kinowym lobby. Oprawę wizualną zdominują minimalistyczna, czarno-biała scenografia oraz teatralne reżyserowane światło, które mają nawiązywać do estetyki początków kina niemego i złotego wieku dużego ekranu.

Koncert "Tylko w kinie", który zakończy festiwal "Wodecki Twist" będzie można zobaczyć nie tylko na żywo w krakowskiej hali ICE, ale również w TVP. Emisja odbędzie się w piątek, 19 czerwca o godz. 20.05 w TVP2 i online w serwisie TVP VOD.