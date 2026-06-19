Dziennik Gazeta Prawana logo

Finałowy koncert "Wodecki Twist". Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
54 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Wodecki
Finałowy koncert "Wodecki Twist". Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?/AKPA
Koncert galowy festiwalu "Wodecki Twist" pod tytułem "Tylko w kinie" odbędzie się w piątek, 19 czerwca. To muzyczne wydarzenie, które upamiętnia zmarłego w 2017 roku, będzie można zobaczyć nie tylko na żywo. Kto wystąpi? Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć transmisję finałowego koncertu "Wodecki Twist"?

Zbigniew Wodecki był artystą, którego uwielbiały miliony. Nie tylko za piosenki, które szybko stawały się przebojami, ale także za charyzmę oraz to, w jaki sposób opowiadał o sobie na scenie.

Finałowy koncert "Wodecki Twist". Skąd tytuł "Tylko w kinie"?

Artysta nie tylko śpiewał, ale też komponował i grał m.in. na skrzypcach i trąbce. Odszedł nagle 22 maja 2017 roku. Po jego śmierci co roku w Krakowie organizowany jest festiwal 'Wodecki Twist". Imprezę tą kończy finałowy koncert podczas którego znani artyści śpiewają hity Zbigniewa Wodeckiego.

Wygrał koncert "Premiery" i zachwycił w Opolu. Kim jest Sargis?
Wygrał koncert "Premiery" i zachwycił w Opolu. Kim jest Sargis?

Tegoroczny koncert finałowy festiwalu "Wodecki Twist" nosi tytuł "Tylko w kinie". To jedna z mniej znanych piosenek artysty. Podczas tego muzycznego wydarzenia widzowie usłyszą znane kompozycje Wodeckiego zaaranżowane na nowo w kontekście ich filmowej i serialowej historii.

Finałowy koncert "Wodecki Twist". Kto wystąpi?

Na scenie finałowego koncertu festiwalu "Wodecki Twist" wystąpi plejada polskich gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawią się m.in. tacy artyści jak:

  • Reni Jusis
  • Natalia Przybysz
  • Olga Szomańska
  • Natalia Muianga
  • Aleksander Dębicz
  • Krzysztof Iwaneczko
  • Mietek Szcześniak.

Artystom występującym podczas koncertu finałowego 'Wodecki Twist" będzie towarzyszyć Orkiestra Tomasza Szymusia. Organizatorzy zapowiadają, że koncert będzie miał nietypową, bardzo dynamiczną formę.

Finałowy koncert "Wodecki Twist". Kiedy i gdzie oglądać?

Wykonawcy będą przemieszczać się po scenie, mijając się niczym widzowie w kinowym lobby. Oprawę wizualną zdominują minimalistyczna, czarno-biała scenografia oraz teatralne reżyserowane światło, które mają nawiązywać do estetyki początków kina niemego i złotego wieku dużego ekranu.

Koncert "Tylko w kinie", który zakończy festiwal "Wodecki Twist" będzie można zobaczyć nie tylko na żywo w krakowskiej hali ICE, ale również w TVP. Emisja odbędzie się w piątek, 19 czerwca o godz. 20.05 w TVP2 i online w serwisie TVP VOD.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpkoncertZbigniew Wodeckigdzie oglądać
Powiązane
Wodecki
Cytat tygodnia. Zbigniew Wodecki. "Żyj tak, jakby każdy..."
Zbigniew Wodecki
Zbigniew Wodecki stworzył ten hit w latach 80. Piosenka wpędziła go w długi [WIDEO]
Zbigniew Wodecki
Zbigniew Wodecki zrobił to tylko raz. Potem bardzo tego żałował
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFinałowy koncert "Wodecki Twist". Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać? »
Zobacz
|
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Quiz z języka polskiego
Trudny quiz z języka polskiego. 15/15 dla nielicznych
Dariusz Parylak
Zmiany na przesmyku suwalskim. Generał Parylak: Następuje kolejna faza
Ciechocinek
Po 14 latach wróciły pociągi. Kultowe uzdrowisko znowu ma wygodne połączenie ze światem
lekarz, szpital
Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj