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Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Nowe ustalenia policji

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
41 minut temu
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specjalistyczny szpital wojewódzki w jastrzębiu zdroju
specjalistyczny szpital wojewódzki w jastrzębiu zdroju/Shutterstock
19-latek, który zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków. Potwierdziły to wstępne badania przeprowadzone przez policję. W brutalnym ataku sprawca ranił lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Ofiary przebywają w szpitalu w poważnym, ale stabilnym stanie. Sprawcę obezwładnił jeden z poszkodowanych lekarzy.

Funkcjonariusze policji ustalili nowe fakty w sprawie czwartkowego ataku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Aspirant sztabowy Halina Semik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, przekazała, że wstępne badania potwierdziły obecność narkotyków w organizmie 19-letniego napastnika. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju był trzeźwy, ale substancje odurzające miały bezpośredni wpływ na jego zachowanie.

Bohaterska postawa lekarza

Napastnik wtargnął do placówki z nożem o długości kilkunastu centymetrów. Atakował bez opamiętania, raniąc cztery osoby. Ofiarami są lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Dyrektor szpitala, Robert Ostrowski, podkreślił niezwykłą postawę jednego z poszkodowanych medyków. Lekarz, mimo odniesionych obrażeń, zdołał obezwładnić agresora i przytrzymać go do czasu przyjazdu policji. Dyrektor określił ten czyn mianem heroicznego.

Poszkodowani mają rany kłute klatki piersiowej oraz szyi. Ordynator oddziału chirurgii, Artur Ploch, ocenił wieczorem ich stan jako poważny, ale stabilny. Pielęgniarka doznała obrażeń ręki.

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik zatrzymany
Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik zatrzymany

Ministerstwo monitoruje sytuację

Ministerstwo Zdrowia wydało oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Resort zapewnia, że priorytetem pozostaje ratowanie zdrowia i życia osób poszkodowanych. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia utrzymują stały kontakt z dyrekcją placówki, urzędem wojewódzkim oraz służbami. Urzędnicy zapewniają o gotowości do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy szpitalowi w Jastrzębiu-Zdroju.

Niepokojący trend w placówkach medycznych

To kolejne niebezpieczne zdarzenie w polskich szpitalach w ostatnim czasie. Na początku czerwca policja w Raciborzu zatrzymała 71-letniego pacjenta. Mężczyzna groził nożem personelowi medycznemu, ponieważ lekarze zwrócili mu uwagę na jego niestosowne zachowanie. Sprawca usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, a sąd objął go dozorem policyjnym.

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Źródło PAP
Tematy: szpitalpolicjanarkotykinożownik
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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