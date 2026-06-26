Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Nowe ustalenia policji

Funkcjonariusze policji ustalili nowe fakty w sprawie czwartkowego ataku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Aspirant sztabowy Halina Semik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, przekazała, że wstępne badania potwierdziły obecność narkotyków w organizmie 19-letniego napastnika. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju był trzeźwy, ale substancje odurzające miały bezpośredni wpływ na jego zachowanie.

Bohaterska postawa lekarza

Napastnik wtargnął do placówki z nożem o długości kilkunastu centymetrów. Atakował bez opamiętania, raniąc cztery osoby. Ofiarami są lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Dyrektor szpitala, Robert Ostrowski, podkreślił niezwykłą postawę jednego z poszkodowanych medyków. Lekarz, mimo odniesionych obrażeń, zdołał obezwładnić agresora i przytrzymać go do czasu przyjazdu policji. Dyrektor określił ten czyn mianem heroicznego.

Poszkodowani mają rany kłute klatki piersiowej oraz szyi. Ordynator oddziału chirurgii, Artur Ploch, ocenił wieczorem ich stan jako poważny, ale stabilny. Pielęgniarka doznała obrażeń ręki.

Ministerstwo monitoruje sytuację

Ministerstwo Zdrowia wydało oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Resort zapewnia, że priorytetem pozostaje ratowanie zdrowia i życia osób poszkodowanych. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia utrzymują stały kontakt z dyrekcją placówki, urzędem wojewódzkim oraz służbami. Urzędnicy zapewniają o gotowości do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy szpitalowi w Jastrzębiu-Zdroju.

Niepokojący trend w placówkach medycznych

To kolejne niebezpieczne zdarzenie w polskich szpitalach w ostatnim czasie. Na początku czerwca policja w Raciborzu zatrzymała 71-letniego pacjenta. Mężczyzna groził nożem personelowi medycznemu, ponieważ lekarze zwrócili mu uwagę na jego niestosowne zachowanie. Sprawca usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, a sąd objął go dozorem policyjnym.