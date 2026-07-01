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Zniknął z TVN po zatrzymaniu przez CBA. Teraz wraca do telewizji

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 21:50
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33. Fina? WO?P 2025
Zniknął z TVN po zatrzymaniu przez CBA. Teraz wraca do telewizji/East News
Przez ponad 15 lat pracował w TVN. Przez problemy z prawem przerwał swoją karierę i zniknął z wizji. Teraz wraca. Gdzie już niebawem zadebiutuje Mateusz Walczak?

Problemy z prawem sprawiły, że Mateusz Walczak zniknął z wizji. Przez ponad 15 lat pracował w stacji TVN. W 2025 roku dziennikarzowi postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Mateusz Walczak wraca do telewizji

Teraz Mateusz Walczak wraca na wizję. W środę, 1 lipca, zadebiutował na antenie Biznes24 jako współprowadzący programu "Prosto z Wall Street". Prezes stacji, którym jest Kamil Bilecki powiedział, że stacja stawia na doświadczonych dziennikarzy o silnym warsztacie i kompetencjach analitycznych. Ocenił, że nowa twarz Biznes24 wnosi do redakcji rozległą wiedzę i konsekwentne podejście do tematów gospodarczych.

"Do zobaczenia na antenie"

Mateusz Walczak będzie pojawiał się także w takich formatach jak "Dzień na rynkach" oraz "Koniec dnia". Dołączam do zespołu, by do mocnej oferty stacji dorzucić swój dynamiczny sznyt i autorską perspektywę. Widzowie mogą liczyć na twarde fakty oraz analizy, które precyzyjnie obnażają rynkowe trendy w tempie, jakiego wymaga współczesny biznes. Do zobaczenia na antenie - mówi Walczak cytowany przez Wirtualnemedia.pl.

Mateusz Walczak był aresztowany

Dziennikarz związany był ze stacją TVN przez ponad 15 lat. Prowadził i współtworzył takie programy jak "Dzień na żywo", "Fakty po południu" czy "Byk i Niedźwiedź". Można go było zobaczyć podczas takich ważnych wydarzeń jak konferencje w Davos, Waszyngtonie, Nowym Jorku i Brukseli.

Były dziennikarz TVN nie przyznaje się do winy

W 2025 roku Mateusz Walczak został aresztowany. Przedstawiono mu pięć zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej a także przestępstw gospodarczych i skarbowych. Sprawa wciąż jest w toku a Walczak, który spędził w areszcie trzy miesiące, nie przyznaje się do winy.

Mój wątek został wydzielony do oddzielnego rozpoznania we wrześniu 2025 r. Od tego czasu nie są prowadzone żadne dodatkowe czynności z moim udziałem. Czekam na wyjaśnienie tej sprawy, podobnie jak szeroko rozumiana opinia publiczna - mówił w rozmowie z Plejadą.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: TVN24TVNmateusz walczak
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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