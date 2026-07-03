Zakaz komórek w podstawówkach i przedszkolach. Sejm zdecydował

Nowe regulacje obejmują nie tylko telefony komórkowe, ale wszystkie urządzenia umożliwiające komunikację lub nagrywanie dźwięku i obrazu. Zakaz będzie obowiązywał w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych. Sejm przyjął nowelizację przy ogromnym poparciu – 420 posłów głosowało za, przy zaledwie 6 głosach przeciw.

Wyjątki od zakazu

Ustawa przewiduje sytuacje, w których uczeń będzie mógł użyć urządzenia elektronicznego. Nauczyciel może uznać, że telefon jest potrzebny do realizacji zajęć lub sprawdzania wiedzy. Może wystąpić potrzeba pilnej komunikacji między uczniem a opiekunem. Uczeń może potrzebować urządzenia do monitorowania zdrowia (np. specjalistycznej aplikacji) – wymaga to zgody dyrektora szkoły lub jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Ważne poprawki dla dyrektorów

Sejm wprowadził dodatkowe wymogi dla dyrektorów placówek. Jeśli dyrektor nie wyrazi zgody na korzystanie z telefonu w celach zdrowotnych, musi przedstawić pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Przepisy te mają zapewnić rodzicom i uczniom transparentność oraz możliwość odwołania się od decyzji szkoły w ważnych kwestiach dotyczących opieki medycznej.

Teraz czas na Senat

Po piątkowym głosowaniu projekt trafia do Senatu. Jeśli wyższa izba parlamentu zatwierdzi przepisy w obecnym kształcie, nowe prawo wejdzie w życie z początkiem roku szkolnego 2026/2027. Celem wprowadzenia zakazu jest wyeliminowanie czynników rozpraszających w procesie nauczania oraz zwiększenie integracji społecznej dzieci w czasie przerw lekcyjnych.