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Zakaz komórek w podstawówkach i przedszkolach. Sejm zdecydował

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
57 minut temu
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obrady Sejmu
Posłowie na sali plenarnej Sejmu/PAP
Sejm przyjął nowelizację Prawa oświatowego, która od 1 września 2026 roku wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Posłowie niemal jednogłośnie poparli nowe przepisy, które mają ograniczyć rozpraszanie uczniów i poprawić jakość edukacji. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Nowe regulacje obejmują nie tylko telefony komórkowe, ale wszystkie urządzenia umożliwiające komunikację lub nagrywanie dźwięku i obrazu. Zakaz będzie obowiązywał w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych. Sejm przyjął nowelizację przy ogromnym poparciu – 420 posłów głosowało za, przy zaledwie 6 głosach przeciw.

Wyjątki od zakazu

Ustawa przewiduje sytuacje, w których uczeń będzie mógł użyć urządzenia elektronicznego. Nauczyciel może uznać, że telefon jest potrzebny do realizacji zajęć lub sprawdzania wiedzy. Może wystąpić potrzeba pilnej komunikacji między uczniem a opiekunem. Uczeń może potrzebować urządzenia do monitorowania zdrowia (np. specjalistycznej aplikacji) – wymaga to zgody dyrektora szkoły lub jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

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Ważne poprawki dla dyrektorów

Sejm wprowadził dodatkowe wymogi dla dyrektorów placówek. Jeśli dyrektor nie wyrazi zgody na korzystanie z telefonu w celach zdrowotnych, musi przedstawić pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Przepisy te mają zapewnić rodzicom i uczniom transparentność oraz możliwość odwołania się od decyzji szkoły w ważnych kwestiach dotyczących opieki medycznej.

Teraz czas na Senat

Po piątkowym głosowaniu projekt trafia do Senatu. Jeśli wyższa izba parlamentu zatwierdzi przepisy w obecnym kształcie, nowe prawo wejdzie w życie z początkiem roku szkolnego 2026/2027. Celem wprowadzenia zakazu jest wyeliminowanie czynników rozpraszających w procesie nauczania oraz zwiększenie integracji społecznej dzieci w czasie przerw lekcyjnych.

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Źródło PAP
Tematy: sejmszkołazakazsmartfon
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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