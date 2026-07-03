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Ostrzeżenie przed sztormem na Pomorzu. Wydano alert II stopnia

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:53
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pacyfik, sztorm,
Ostrzeżenie przed sztormem na Pomorzu. Wydano alert II stopnia/Shutterstock
Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem dla wschodniej części polskiego wybrzeża. Silny wiatr o sile do 8 stopni w skali Beauforta zagraża bezpieczeństwu na terenie od Rozewia aż po wschodnią granicę państwa.

Meteorolodzy objęli ostrzeżeniem wschodnią część strefy brzegowej. Alert dotyczy obszaru rozciągającego się od latarni morskiej w Rozewiu, przez Zatokę Gdańską, aż po wschodnią granicę państwa, w tym Zalew Wiślany.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Prognozy przewidują wiatr wiejący z zachodu o sile od 5 do 6 stopni, który w porywach może osiągnąć nawet 8 stopni w skali Beauforta. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że warunki pogodowe stwarzają realne zagrożenie. Silne podmuchy mogą niszczyć infrastrukturę nadmorską. Warunki na morzu i w pasie brzegowym są niebezpieczne dla ludzi i jednostek pływających.

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Jak długo potrwa zagrożenie?

Alert drugiego stopnia obowiązuje dzisiaj, 3 lipca, do godziny 19:00. Po tym czasie synoptycy przewidują osłabienie zjawisk pogodowych. Ostrzeżenie może zostać podtrzymane w formie niższego stopnia zagrożenia, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe, jeśli planujesz wypoczynek w pasie nadmorskim.

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Źródło PAP
Tematy: ostrzeżeniealertPomorzesztorm
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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