Ostrzeżenie przed sztormem na Pomorzu. Wydano alert II stopnia

Meteorolodzy objęli ostrzeżeniem wschodnią część strefy brzegowej. Alert dotyczy obszaru rozciągającego się od latarni morskiej w Rozewiu, przez Zatokę Gdańską, aż po wschodnią granicę państwa, w tym Zalew Wiślany.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Prognozy przewidują wiatr wiejący z zachodu o sile od 5 do 6 stopni, który w porywach może osiągnąć nawet 8 stopni w skali Beauforta. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że warunki pogodowe stwarzają realne zagrożenie. Silne podmuchy mogą niszczyć infrastrukturę nadmorską. Warunki na morzu i w pasie brzegowym są niebezpieczne dla ludzi i jednostek pływających.

Jak długo potrwa zagrożenie?

Alert drugiego stopnia obowiązuje dzisiaj, 3 lipca, do godziny 19:00. Po tym czasie synoptycy przewidują osłabienie zjawisk pogodowych. Ostrzeżenie może zostać podtrzymane w formie niższego stopnia zagrożenia, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe, jeśli planujesz wypoczynek w pasie nadmorskim.