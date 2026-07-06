Nowy obowiązek dla właścicieli fotowoltaiki. Termin upływa 31 lipca

Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował wzór sprawozdania półrocznego dla wytwórców energii w małych instalacjach (MIOZE). Zmiana ma na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych i ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorców korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Najważniejszą zmianą jest wymóg składania sprawozdania jako jednego dokumentu. Oznacza to, że wytwórca musi uwzględnić w jednym formularzu wszystkie małe instalacje, które eksploatował w danym okresie sprawozdawczym. Nowy wzór dotyczy sprawozdań za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku.

Pamiętaj o terminie 31 lipca 2026 r.

Wytwórcy energii w małych instalacjach mają obowiązek przekazać sprawozdanie w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza. W tym przypadku graniczną datą jest 31 lipca 2026 r.

Warto podkreślić, że o dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Dotyczy to zarówno osób wysyłających dokumenty pocztą tradycyjną, jak i w formie elektronicznej. Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy także tych przedsiębiorców, którzy w minionym półroczu nie wyprodukowali żadnej energii – w takiej sytuacji składają oni tzw. sprawozdanie zerowe.

Jak poprawnie złożyć dokumenty?

Urząd akceptuje sprawozdania w dwóch formach:

Elektronicznie : poprzez e-Doręczenia na adres: AE:PL-25259-52521-UECUJ-18.

: poprzez e-Doręczenia na adres: AE:PL-25259-52521-UECUJ-18. Papierowo: tradycyjną pocztą lub osobiście w odpowiednim Oddziale Terenowym URE.

Wyjątek stanowią instalacje wykorzystujące biomasę, biopłyny lub biogaz z domieszkami innych paliw – te dokumenty należy kierować bezpośrednio do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie.

Wysyłka sprawozdania na zwykły adres e-mail urzędu jest nieskuteczna prawnie. Dokument musi wpłynąć kanałami przewidzianymi przez prawo.

Za brak dokumentu surowe kary

Niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych lub podanie nieprawdziwych informacji w formularzu naraża przedsiębiorcę na surowe kary pieniężne. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE nakłada sankcje finansowe na każdego, kto lekceważy wymogi formalne. Obowiązek ten wygasa dopiero w momencie oficjalnego wykreślenia wytwórcy z rejestru MIOZE.