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Nowy obowiązek dla właścicieli fotowoltaiki. Termin upływa 31 lipca

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 16:08
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Fotowoltaika
Nowy obowiązek dla właścicieli fotowoltaiki. Termin upływa 31 lipca/Shutterstock
Właściciele małych instalacji fotowoltaicznych oraz innych odnawialnych źródeł energii wpisanych do rejestru MIOZE muszą przygotować się na zmiany. Urząd Regulacji Energetyki wprowadził nowy wzór sprawozdania półrocznego, który obowiązuje już za pierwsze półrocze 2026 roku. Dokument należy dostarczyć do urzędu najpóźniej do 31 lipca 2026 r.

Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował wzór sprawozdania półrocznego dla wytwórców energii w małych instalacjach (MIOZE). Zmiana ma na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych i ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorców korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Najważniejszą zmianą jest wymóg składania sprawozdania jako jednego dokumentu. Oznacza to, że wytwórca musi uwzględnić w jednym formularzu wszystkie małe instalacje, które eksploatował w danym okresie sprawozdawczym. Nowy wzór dotyczy sprawozdań za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku.

Pamiętaj o terminie 31 lipca 2026 r.

Wytwórcy energii w małych instalacjach mają obowiązek przekazać sprawozdanie w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza. W tym przypadku graniczną datą jest 31 lipca 2026 r.

Warto podkreślić, że o dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Dotyczy to zarówno osób wysyłających dokumenty pocztą tradycyjną, jak i w formie elektronicznej. Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy także tych przedsiębiorców, którzy w minionym półroczu nie wyprodukowali żadnej energii – w takiej sytuacji składają oni tzw. sprawozdanie zerowe.

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Jak poprawnie złożyć dokumenty?

Urząd akceptuje sprawozdania w dwóch formach:

  • Elektronicznie: poprzez e-Doręczenia na adres: AE:PL-25259-52521-UECUJ-18.
  • Papierowo: tradycyjną pocztą lub osobiście w odpowiednim Oddziale Terenowym URE.

Wyjątek stanowią instalacje wykorzystujące biomasę, biopłyny lub biogaz z domieszkami innych paliw – te dokumenty należy kierować bezpośrednio do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie.

Wysyłka sprawozdania na zwykły adres e-mail urzędu jest nieskuteczna prawnie. Dokument musi wpłynąć kanałami przewidzianymi przez prawo.

Za brak dokumentu surowe kary

Niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych lub podanie nieprawdziwych informacji w formularzu naraża przedsiębiorcę na surowe kary pieniężne. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE nakłada sankcje finansowe na każdego, kto lekceważy wymogi formalne. Obowiązek ten wygasa dopiero w momencie oficjalnego wykreślenia wytwórcy z rejestru MIOZE.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: fotowoltaikaOZEURE
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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