Czarne chmury nad Sylwią Peretti. Jej męża zatrzymało CBA. Wydała oświadczenie

Jak podaje "Fakt", mąż Sylwii Peretti został zatrzymany 30 czerwca 2026 r. Stało się to w związku ze śledztwem, które prowadzi gdańska prokuratura. Za kratami ma pozostać przez trzy miesiące. Aresztowanie męża potwierdziła Sylwia Peretti oraz prokuratura. "Pan Łukasz P. przebywa aktualnie w areszcie śledczym w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12" - powiedział Plotkowi prokurator Mariusz Marciniak.

Kolejna odsłona afery w NCBiR. Pięć osób z zarzutami. Dwie w areszcie.



Ponad 7,5 mln zł wyłudzonego dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Faktury na prawie 14 mln zł. Projekt o neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku, a w tle podejrzenie zawyżania kosztów i… — Waldemar Żurek (@w_zurek) July 6, 2026

Aresztowanie męża Sylwii Peretti. W tle przekręt na grube miliony

"Kolejna odsłona afery w NCBiR. Pięć osób z zarzutami. Dwie w areszcie. Ponad 7,5 mln zł wyłudzonego dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Faktury na prawie 14 mln zł. Projekt o neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku, a w tle podejrzenie zawyżania kosztów i przedstawiania dokumentów, które nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu projektu. Rozliczenia nie są zemstą. Są obowiązkiem państwa prawa" - napisał na X 6 lipca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Oświadczenie Sylwii Peretti po aresztowaniu jej męża

"Wobec pojawiających się pytań o sytuację mojego męża Łukasza informuję, że został zatrzymany w sprawie rozliczenia uzyskanej przez spółkę przed kilkoma laty dotacji. Dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem _ powstały dzięki niej sprzęt uzyskał wiosną tego roku stosowną certyfikację, co potwierdza jego użyteczność. Wszystkich kontrahentów spółki zapewniam, że pomimo nieobecności męża praca i zlecenia są nieprzerwanie realizowane przez pracowników. Liczę, że wkrótce sprawa się wyjaśni, a Łukasz wróci do realizacji wszystkich swoich nowatorskich projektów z wielką pasją i swoją niewyczerpaną energią. Dziękuję wszystkim ślącym mu za moim pośrednictwem wyrazy wsparcia" - napisała w oświadczeniu wysłanym do mediów Sylwia Peretti.

Kim jest Sylwia Peretti?

Sylwia Peretti to polska przedsiębiorczyni i osobowość medialna. Największą popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie telewizyjnym "Królowe życia" stacji TTV. W lipcu 2023 roku w życiu Sylwii Peretti doszło do wielkiej tragedii osobistej. Jej 24-letni syn, Patryk Peretti, zginął w wypadku samochodowym w Krakowie. Śledztwo wykazało, że kierował on pojazdem pod znacznym wpływem alkoholu, a w katastrofie życie straciło łącznie czterech młodych mężczyzn.