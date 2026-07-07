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Czarne chmury nad Sylwią Peretti. Jej męża zatrzymało CBA. Wydała oświadczenie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 18:26
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Peretti
Mąż Sylwii Peretti zatrzymany przez CBA/AKPA
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób w związku z aferą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wśród zatrzymanych jest mąż Sylwii Peretti. Mężczyzna przebywa teraz w areszcie.

Jak podaje "Fakt", mąż Sylwii Peretti został zatrzymany 30 czerwca 2026 r. Stało się to w związku ze śledztwem, które prowadzi gdańska prokuratura. Za kratami ma pozostać przez trzy miesiące. Aresztowanie męża potwierdziła Sylwia Peretti oraz prokuratura. "Pan Łukasz P. przebywa aktualnie w areszcie śledczym w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12" - powiedział Plotkowi prokurator Mariusz Marciniak.

Aresztowanie męża Sylwii Peretti. W tle przekręt na grube miliony

"Kolejna odsłona afery w NCBiR. Pięć osób z zarzutami. Dwie w areszcie. Ponad 7,5 mln zł wyłudzonego dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Faktury na prawie 14 mln zł. Projekt o neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku, a w tle podejrzenie zawyżania kosztów i przedstawiania dokumentów, które nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu projektu. Rozliczenia nie są zemstą. Są obowiązkiem państwa prawa" - napisał na X 6 lipca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

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Oświadczenie Sylwii Peretti po aresztowaniu jej męża

"Wobec pojawiających się pytań o sytuację mojego męża Łukasza informuję, że został zatrzymany w sprawie rozliczenia uzyskanej przez spółkę przed kilkoma laty dotacji. Dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem _ powstały dzięki niej sprzęt uzyskał wiosną tego roku stosowną certyfikację, co potwierdza jego użyteczność. Wszystkich kontrahentów spółki zapewniam, że pomimo nieobecności męża praca i zlecenia są nieprzerwanie realizowane przez pracowników. Liczę, że wkrótce sprawa się wyjaśni, a Łukasz wróci do realizacji wszystkich swoich nowatorskich projektów z wielką pasją i swoją niewyczerpaną energią. Dziękuję wszystkim ślącym mu za moim pośrednictwem wyrazy wsparcia" - napisała w oświadczeniu wysłanym do mediów Sylwia Peretti.

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Kim jest Sylwia Peretti?

Sylwia Peretti to polska przedsiębiorczyni i osobowość medialna. Największą popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie telewizyjnym "Królowe życia" stacji TTV. W lipcu 2023 roku w życiu Sylwii Peretti doszło do wielkiej tragedii osobistej. Jej 24-letni syn, Patryk Peretti, zginął w wypadku samochodowym w Krakowie. Śledztwo wykazało, że kierował on pojazdem pod znacznym wpływem alkoholu, a w katastrofie życie straciło łącznie czterech młodych mężczyzn.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: mążprokuratorsylwia peretti
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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