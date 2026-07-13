Dziennik Gazeta Prawana logo

Wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry. Jest decyzja sądu

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
25 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zbigniew Ziobro zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa
Wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry. Jest decyzja sądu/Shutterstock
Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - poinformowała sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu ds. karnych. Jak dodała, orzeczenie to jest niezaskarżalne.

Sędzia Ptaszek podała też, że sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec b. szefa MS, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Dopytywana o uzasadnienie wydanych w poniedziałek postanowień podała, że - jeśli chodzi o ENA - chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie UE lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku - analogicznie - o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Dodała, że orzeczenia te są niezaskarżalne.

Trzy zarzuty dla Ziobry

Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze w lutym br. - po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu wobec niego aresztu - za byłym ministrem wydano list gończy, następnie zaś skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Już wtedy b. szef MS przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja br. - już po przegranych przez Orbana wyborach — Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Sprawa o wydanie ENA

W sprawie o wydanie ENA początkowo dochodziło do wyłączeń — najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi — wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia — Tomasz Grochowicz.

Wówczas jeszcze jednak prawomocnie nie było zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, gdyż oczekiwało na rozpatrzenie zażalenie obrony na tymczasowy areszt. Ostatnio jednak - 1 lipca br. - Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców.

Dzień później poinformowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (b. wiceszefowi MS, również podejrzanemu w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości). Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: ENAsądZbigniew Ziobro
Powiązane
Zbigniew Ziobro
Ziobro nie stawił się przed władzami Węgier. Jego azyl może zostać cofnięty
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro kontra Dorota Wysocka-Schnepf. Sejm zdecydował w sprawie immunitetu
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWielka elektryfikacja unijnej gospodarki. Propozycji Komisji Europejskiej »
Zobacz
|
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Jak się robi ogórki korniszony? Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak zrobić twarde i chrupiące ogórki korniszony?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Kiedy pobierać sadzonki?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Stwórz nowe krzewy ulubionych hortensji za darmo. Jak i kiedy ukorzenić hortensje z gałązek?
pogoda, upał, grad, prognoza pogody
Potężne uderzenie ciepła i zwrot akcji w pogodzie. Wiemy, gdzie poniedziałek przyniesie burze z gradem i niemal 30 stopni
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
fasolka
Zrób tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa piękny kolor. To prosty i skuteczny trik
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj