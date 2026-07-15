Planował zamach na przedszkole w Poznaniu. CBZC zatrzymało 29-letniego informatyka

29-letni mieszkaniec Poznania, pracujący jako informatyk, opublikował w sieci wstrząsające wpisy. Mężczyzna nie tylko ogłosił plan dokonania zbrodni na dzieciach, ale również stworzył internetową ankietę. Pozwalała ona użytkownikom portalu wskazać, które z trzech przedszkoli ma stać się celem zamachu.
Na innym forum internetowym sprawca szczegółowo opisał swoje motywy, plan ataku oraz zamiar popełnienia samobójstwa tuż po dokonaniu zbrodni. Jak przekazał Radiu ZET Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, mężczyzna przyznał się do winy. Wyjaśnił śledczym, że jego jedyną motywacją była chęć "zaistnienia w otoczeniu".
Służby namierzyły sprawcę
Funkcjonariusze CBZC, współpracując ze służbami ze Stanów Zjednoczonych, namierzyli sprawcę w bardzo krótkim czasie. Podczas przeszukania mieszkania 29-latka policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz przedmiot, który miał posłużyć do zbrodni – maczetę. Szybkie działanie cyberpolicji zapobiegło tragedii, do której na szczęście nie doszło. Zatrzymany usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa.
Co grozi zatrzymanemu?
Prokuratura skierowała sprawę na dalszą ścieżkę karną. Zatrzymany informatyk przejdzie teraz specjalistyczne badania psychiatryczne, które określą jego poczytalność w momencie planowania zbrodni. Za przygotowanie do zabójstwa grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Śledczy wciąż badają okoliczności tej sprawy, aby wyjaśnić, jak daleko posunięte były przygotowania 29-latka.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.