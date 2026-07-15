Planował zamach na przedszkole w Poznaniu. CBZC zatrzymało 29-letniego informatyka

29-letni mieszkaniec Poznania, pracujący jako informatyk, opublikował w sieci wstrząsające wpisy. Mężczyzna nie tylko ogłosił plan dokonania zbrodni na dzieciach, ale również stworzył internetową ankietę. Pozwalała ona użytkownikom portalu wskazać, które z trzech przedszkoli ma stać się celem zamachu.

Na innym forum internetowym sprawca szczegółowo opisał swoje motywy, plan ataku oraz zamiar popełnienia samobójstwa tuż po dokonaniu zbrodni. Jak przekazał Radiu ZET Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, mężczyzna przyznał się do winy. Wyjaśnił śledczym, że jego jedyną motywacją była chęć "zaistnienia w otoczeniu".

Funkcjonariusze CBZC ujawnili niepokojący wpis umieszczony na jednym z portali internetowych. Publikacja dotyczyła planowanego zamachu na życie dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli zlokalizowanych w jednej z dzielnic Poznania. ❗️

Kilka godzin później mężczyzna, który… pic.twitter.com/V04M2pG2xS — Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (@PolicjaCBZC) July 15, 2026 Rozwiń

Służby namierzyły sprawcę

Funkcjonariusze CBZC, współpracując ze służbami ze Stanów Zjednoczonych, namierzyli sprawcę w bardzo krótkim czasie. Podczas przeszukania mieszkania 29-latka policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz przedmiot, który miał posłużyć do zbrodni – maczetę. Szybkie działanie cyberpolicji zapobiegło tragedii, do której na szczęście nie doszło. Zatrzymany usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa.

Co grozi zatrzymanemu?

Prokuratura skierowała sprawę na dalszą ścieżkę karną. Zatrzymany informatyk przejdzie teraz specjalistyczne badania psychiatryczne, które określą jego poczytalność w momencie planowania zbrodni. Za przygotowanie do zabójstwa grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Śledczy wciąż badają okoliczności tej sprawy, aby wyjaśnić, jak daleko posunięte były przygotowania 29-latka.