To jedna z najniebezpieczniejszych roślin w Polsce. Leśnicy ostrzegają przed "zemstą Stalina"

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to inwazyjny gatunek obcy, który trafił do Polski z Kaukazu w drugiej połowie XX wieku. Początkowo rolnicy uprawiali go jako roślinę pastewną, jednak szybko wymknął się spod kontroli. Dziś roślina opanowuje nieużytki, przydroża, brzegi rzek oraz obrzeża kompleksów leśnych.

Największe zagrożenie stanowi sok barszczu, który zawiera furanokumaryny. Substancje te w kontakcie ze skórą reagują ze światłem słonecznym, wywołując silną reakcję fototoksyczną. Efekt? Bolesne pęcherze, trudno gojące się rany i szpecące blizny, które mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Nie daj się zwieść jego wielkości. Barszcz Sosnowskiego potrafi osiągnąć nawet 4 metry wysokości. Aby uniknąć kontaktu, zwracaj uwagę na:

Łodygę : Jest gruba, pusta w środku i pokryta charakterystycznymi purpurowymi plamami oraz sztywnymi włoskami.

: Jest gruba, pusta w środku i pokryta charakterystycznymi oraz Liście : Mają olbrzymie rozmiary (nawet 1,5 metra średnicy) i są głęboko powcinane.

: Mają olbrzymie rozmiary (nawet 1,5 metra średnicy) i są Kwiatostan: Biały, ogromny "parasol", który rzuca się w oczy z daleka.

Jeśli widzisz roślinę o takich cechach, zachowaj bezpieczny dystans. Pod żadnym pozorem jej nie dotykaj.

Co zrobić, gdy dojdzie do kontaktu?

Czas odgrywa kluczową rolę. Jeśli podejrzewasz, że dotknąłeś barszczu, działaj natychmiast. Przemyj skórę. Użyj dużej ilości letniej wody z mydłem. Zrób to jak najdokładniej. Unikaj słońca: to najważniejszy punkt. Przez co najmniej 48 godzin chroń skórę przed promieniowaniem UV. Słońce aktywuje toksyny zawarte w soku – nawet jeśli nie widzisz objawów zaraz po dotknięciu, mogą one pojawić się z opóźnieniem. Jeśli na skórze pojawią się bąble, nie przebijaj ich. To otwarte wrota dla infekcji. Jeśli poparzenie jest rozległe, dotyczy oczu lub odczuwasz duszności – natychmiast udaj się do lekarza.

Dlaczego nie wolno usuwać rośliny samodzielnie?

Wielu ludzi popełnia błąd, próbując wykosić lub wykopać barszcz na własną rękę. To ogromne ryzyko. Zwalczanie barszczu wymaga specjalistycznej odzieży ochronnej, gogli i sprzętu. Podczas wycinania sok rozpryskuje się na boki, a dodatkowo uwalniają się toksyczne olejki eteryczne, których wdychanie może uszkodzić drogi oddechowe.

Gdzie zgłosić barszcz Sosnowskiego?

Lasy Państwowe oraz służby gminne regularnie monitorują występowanie tej rośliny, ale nie są w stanie dotrzeć wszędzie. Ty również masz wpływ na bezpieczeństwo swojej okolicy. Widzisz barszcz w lesie? Zgłoś to do najbliższego nadleśnictwa. Widzisz go w gminie lub przy drodze? Powiadom urząd miasta lub gminy.

Twoje zgłoszenie może uratować kogoś innego przed bolesnymi konsekwencjami. Pamiętaj, że barszcz Sosnowskiego to roślina niezwykle ekspansywna – jedna sztuka potrafi wyprodukować kilkadziesiąt tysięcy nasion, co błyskawicznie powiększa obszar zagrożenia.

Podczas letnich spacerów stosuj zasadę ograniczonego zaufania do "nieznajomych" roślin. Trzymaj się wyznaczonych szlaków i pilnuj dzieci oraz zwierząt domowych, które instynktownie mogą wejść w zarośla barszczu.