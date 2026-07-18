Dziennik Gazeta Prawana logo

Tragiczny wypadek pod Toruniem. Samochód uderzył w konar

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
23 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 0 minut
wypadek, policja
Tragiczny wypadek pod Toruniem. Samochód uderzył w konar/Shutterstock
Do wypadku doszło w Brzozie koło Torunia. Samochód osobowy wypadł z drogi po uderzeniu w leżący na jezdni konar drzewa. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.

Do wypadku doszło na 20O. km DK91, na odcinku pomiędzy Toruniem i Ciechocinkiem. Samochodem podróżowały trzy osoby. Kobieta zginęła na miejscu, a dwaj mężczyźni z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala.

Trasa pozostaje nieprzejezdna. Możliwy jest objazd autostradą A1 do węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.

Tragiczny wypadek w woj. zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka
Tragiczny wypadek w woj. zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: samochódwypadekToruń
Powiązane
Łukasz Żak, Izabela Ławińska
Łukasz Żak skazany. Sąd zdecydował
Przejście podziemne
Wypadek w Warszawie. Autobus zderzył się z tramwajem i wjechał w przejście podziemne, są ranni
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTragiczny wypadek pod Toruniem. Samochód uderzył w konar »
Zobacz
|
Dziennikarz Wojciech Reszczyński
Był pierwszym prowadzącym "Teleexpress". Został prawą ręką ks. Rydzyka
Javier Bardem w serialu "Przylądek strachu"
Zmierzył się z rolą De Niro i nie poległ. Nowa adaptacja słynnego thrillera megahitem
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Ameryka też jest pod wrażeniem
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, Chery, BYD i BAIC. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Na plaży w Burgas w Bułgarii doszło do tragedii
Liczyli na rekordy, mają puste hotele. Eksperci: To nie euro odstraszyło turystów
Łukasz Mejza będzie bił się w Prime MMA. Jego rywalem "postać znana"
Łukasz Mejza będzie bił się w Prime MMA. Jego rywalem "postać znana"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj