Tragiczny wypadek pod Toruniem. Samochód uderzył w konar

Do wypadku doszło na 20O. km DK91, na odcinku pomiędzy Toruniem i Ciechocinkiem. Samochodem podróżowały trzy osoby. Kobieta zginęła na miejscu, a dwaj mężczyźni z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala.

Trasa pozostaje nieprzejezdna. Możliwy jest objazd autostradą A1 do węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.