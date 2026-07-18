Tragiczny wypadek pod Toruniem. Samochód uderzył w konar

Do wypadku doszło na 20O. km DK91, na odcinku pomiędzy Toruniem i Ciechocinkiem. Samochodem podróżowały trzy osoby. Kobieta zginęła na miejscu, a dwaj mężczyźni z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala.
Trasa pozostaje nieprzejezdna. Możliwy jest objazd autostradą A1 do węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.