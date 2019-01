Po przeprowadzonej reanimacji Adamowicz został przetransportowany do szpitala.

Gdańsk / Polska Agencja Prasowa / Adam Warawa

- Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz jest operowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym – poinformował PAP zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak.

Jak się dowiedziała nieoficjalnie PAP ze źródła związanego z Urzędem Miasta Gdańska, stan zdrowia prezydenta miasta jest bardzo poważny.

Na krążącym po mediach nagraniu widać, jak przez scenę przebiega mężczyzna, podbiega do Pawła Adamowicza i uderza go. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa, ponownie podchodzi do Adamowicza i zabiera mikrofon.

- Halo, halo. Nazywam się Stefan M., siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz – krzyczał ze sceny, zanim obezwładnili go ochroniarze.

Film z ataku na prezydenta Adamowicza pic.twitter.com/hGuWUoPS8g — PolskaNormalna (@PolskaNormalna) 13 January 2019

Napastnik został zatrzymany. To 27-latek z Gdańska, notowany za przestępstwa. Oprócz noża miał przy sobie także plakietkę z oznaczeniem "Media". Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

"Atak na życie i zdrowie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia; zobligowałem szefa MSWiA do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra @jbrudzinski do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 13 January 2019

"Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi" - to z kolei tweet prezydenta Andrzeja Dudy.

Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję -wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 13 stycznia 2019

"Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą" - zareagował Donald Tusk.