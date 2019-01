Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski podpadł środowisku sędziowskiemu. Kiedy bronił reformy sądownictwa autorstwa PiS, dowodził że "niektórzy sędziowie są bogaci i mają w ogródkach zakopane sztabki złota, ale nie jest znane ich pochodzenie".

Wypowiedź Suskiego postanowił skomentować na TT sędzia Waldemar Żurek. "Panie Marszałku Suski, zapraszam do przekopania mojego ogródka. Łopatę i gumofilce gwarantuję gratis. Co Pan znajdzie, to dzielimy się po połowie...swoją część dam na WOŚP. A może wylicytuje Pan moją bombkę z zakazanym logo? Ozłocę Pana, obiecuję!" – napisał.