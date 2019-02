Kilka dni temu wandale na kamiennych figurach i budynkach stanowiących stacje Drogi Krzyżowej wymalowali męskie genitalia oraz napisy i motywy satanistyczne. Postępowanie w tej sprawie prowadzi katowicka policja i prokuratura. Chodzi o obrazę uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz uszkodzenie obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury. Sprawcom może za to grozić do 10 lat więzienia.

Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód. Policjanci ustalają świadków zdarzenia i tożsamość sprawców. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z monitoringu, który jest analizowany. Zabezpieczają i analizują również kolejne zapisy monitoringu. W środę policja opublikowali film, na którym widać trzech młodych mężczyzn.

Osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców lub były świadkami zdarzenia, policja prosi o kontakt pod nr tel. 32 200 2555, e-mail ppziz@katowice.ka.policja.gov.pl lub numerem alarmowym 112. Funkcjonariusze zapewniają, że przekazujący informacje pozostaną anonimowi.

Do aktu wandalizmu doszło w piątek między 19 a 20. O uszkodzeniu kaplic policjanci zostali zawiadomieni w niedzielę. Sprawcy farbą namalowali napisy, symbole i rysunki na pięciu stacjach drogi krzyżowej. Na miejscu pracowali śledczy i technik kryminalistyki, który przeprowadził oględziny.

Jak mówił w poniedziałek proboszcz parafii o. Alan Rusek, mimo że koszty naprawy będą zapewne bardzo duże, sprawa materialna schodzi na dalszy plan. Wiele osób jest poruszonych i czuje, że ich uczucia religijne zostały zranione. "Wulgarne rysunki pojawiły się na figurach Jezusa i Maryi. To zasmuca" – powiedział duchowny.

Wśród głosów solidaryzujących się z franciszkanami z Panewnik znalazły się też oferty pomocy przy przywróceniu kalwarii do poprzedniego stanu. Akt wandalizmu w Panewnikach potępiła m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. Wolność religijna i szacunek dla przekonań religijnych to fundamentalne wartości i filary silnej demokracji. Stanowczo potępiam akt wandalizmu, który miał miejsce w Parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach i nawołuję do szacunku i tolerancji wobec wszystkich religii - napisała w poniedziałek na Twitterze.

Panewnicka kalwaria – miejsce zadumy i modlitwy, ale też spacerów okolicznych mieszkańców – leży na pograniczu dzielnic Panewniki i Ligota, na jej teren jest kilka wejść. Początki tego miejsca sięgają 1937 r., ale Droga Krzyżowa była budowana etapami. 15 kaplic powstało w latach 1950-1963. Katowicka parafia, której gospodarzami są ojcowie franciszkanie, słynie m.in. z prezentowanej w okresie Bożego Narodzenia szopki – jednej z największych w Europie wśród budowanych wewnątrz świątyni.