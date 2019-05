Charles Scicluna, arcybiskup z Malty, "na początku roku Charles Scicluna był jednym z głównych organizatorów pierwszego w historii Kościoła szczytu na temat ochrony nieletnich i walki z pedofilią", podaje gazeta.pl. "To on przedstawił papieżowi Franciszkowi raport pokazujący skalę pedofilii w chilijskim Kościele i tuszowania jej".

Biskup z Malty przyjedzie do Polski w czerwcu. Ma uczestniczyć w najbliższym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

- On nie przyjeżdża tutaj na weekend, on przyjeżdża tutaj po to, by rozliczyć tych wszystkich biskupów – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus w "Polityce na ostro".

Przekonywała też, że jego wizyta ma związek z przedstawieniem w Watykanie raportu Fundacji "Nie lękajcie się".

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik podał z kolei, że decyzja o zaproszeniu abpa Scicluny zapadła już w czerwcu 2018 r.