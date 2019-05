Jak dodał Urząd, w środę otwarto oferty od wykonawców zainteresowanych budową nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym.

Łącznie jest ich siedem, przy czym - jak podaje Gazeta.pl - "najniższa oferta to zaledwie złotówka. Możliwe, że złożono ją... przez pomyłkę".

Wiadomo, że stoi za nią spółka z Ankary.

"Trudno w tej chwili ocenić dlaczego spółka zdecydowała się na tak niską cenę. Tym bardziej, że składająca firma opisała ją jako... testową", można też przeczytać.

Pozostałe firmy to m.in. : Budimex - za wykonanie zadania chce 992 mln zł, Besix/NDI. Energopol Szczecin - 1,08 mld zł, China Harbour Engineering Company - 1,07 mld zł, Korporacja Sinohydro - 1,1 mld zł i Polbud-Pomorze - ok. 1,5 mld zł, podała Gazeta.pl.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, tj. zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m. Inwestycja, która znajduje się w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa.

Według resortu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej budowa nowej drogi wodnej ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu ma sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawić walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano: budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi, parkingami, punktem widokowym, oznakowaniem nawigacyjnym. Zbudowana zostanie sztuczna wyspa, tor wodny na Zalewie Wiślanym, przebudowany zostanie istniejący tor wodny na rzece Elbląg. Wybudowany zostanie most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, nowy odcinek drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg jak również drogi dojazdowe do obsługi nieruchomości oraz sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, robót instalacyjnych.

W połowie maja br. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk informował, że na terenie przekopu Mierzei Wiślanej jest ok. 1,4 tony bursztynu o szacunkowej wartości 1,4 mln zł. Jak mówił, wartość tych złóż oszacowano na podstawie badań i próbnych odwiertów.