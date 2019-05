Do ataku nożownika doszło ok. godz. 18 na przystanku MPK przy Alejach Solidarności w Poznaniu. Zaatakowany mężczyzna został ugodzony nożem; zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Miał ok. 40 lat.

- Nożownik, sprawca dzisiejszego śmiertelnego pokłucia nożem na Al. Solidarności został zatrzymany. Policjanci biorący udział w obławie schwytali go w jednym z mieszkań na poznańskich Winogradach. Ma 41 lat – poinformował w sobotę wieczorem Borowiak.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję i prokuraturę.