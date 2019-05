Z informacji PAP wynika, że ataku dokonał były uczeń szkoły. Został zatrzymany przez policję. Poza strzałami, które oddał w stronę osób obecnych w szkole, wrzucił do budynku także gaz. Dwie osoby ranne są przewożone do szpitali we Włocławku i Toruniu.

Nie ma żadnych informacji poza tym, że doszło do zdarzenia, które wstępnie można określić jako atak terrorystyczny - powiedział polsatnews.pl sekretarz gminy, Leszek Ołdyński. W szkole zorganizowano już spotkanie sztabu kryzysowego.

Mężczyzna, który wszedł do szkoły, początkowo rzucał petardy hukowe. Następnie wobec sprzątaczki użył broni. Nie wiemy, jakiego rodzaju jest to broń, czy jest to broń palna - mówi portalowi ddwloclawek.pl podinsp. Monika Chlebic z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy.