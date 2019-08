Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, podczas rozmowy z Magdaleną Rigamonti na łamach dziennik.pl mówił m.in. o zajściach w Białymstoku podczas Marszu Równości.

Zastanówmy się, kto agresorów sprowadził do Białegostoku? Sprowadził ich prezydent Truskolaski z PO. Dowiedziałem się o tym, że jest przygotowywana jatka co najmniej za wiedzą prezydenta Białegostoku. Niestety za późno. Choć policja i tak zrobiła wszystko, aby przy tym bezrozumnym człowieku, albo niestety rozumnym, specjalnie chcącym wywołać awanturę, ochronić marsz LGBT. Zezwolenie na marsz kibiców wydał prezydent Truskolaski. Jak można było do tego samego miejsca, w którym po dwóch godzinach ma przejść marsz LGBT sprowadzić kilka tysięcy kibiców? Jak można? Prawdę mówiąc, gdybym ja miał coś do powiedzenia w tym Białymstoku, to wszystko zrobiłbym inaczej. W sobotę rano, przed marszem w Białymstoku, kiedy się dowiedzieliśmy, że tam się coś szykuje, że to może mieć charakter prowokacji, zacząłem dzwonić do polityków obozu władzy i informować o tym - mówił Sakiewicz

Uważam, że prezydent Truskolaski powinien stanąć za to przed sądem. Stworzył powszechne zagrożenie - dodał.

Na reakcję prezydenta Białegostoku nie trzeba było długo czekać. Odpowiedź na zarzuty padła na Twitterze. Truskolaski zapowiada, że pozwie Sakiewicza.