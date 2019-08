Jak informuje Wirtualna Polska, wypowiedź ministra była odpowiedzią na wpis Mazurek na Twitterze. Eurodeputowana stwierdziła w nim, że "Szwedzi uciekają ze swojego kraju, aby w Polsce znaleźć spokój i normalność".

Zamachy,wzrost przestępczości, gwałty, strach i strefy szariatu.Takie są konsekwencje multikulturalizmu i otwartych drzwi dla imigrantów.Szwedzi uciekają ze swojego kraju,aby w Polsce znaleźć spokój i normalność. A jeszcze nie tak dawno PO chciała ich przyjąć każdą ilość -zgroza https://t.co/lfIUDgecf6 — Beata Mazurek (@beatamk) August 5, 2019

Na łamach gazety "Aftonbladet”" na słowa byłej rzeczniczki PiS zareagował Morgan Johansson. To całkowita bzdura. Prąd migracyjny idzie w przeciwnym kierunku. W latach 2017-18, do Szwecji wyemigrowało ponad 8 tys. Polaków. To trzy razy więcej niż całkowita liczba Szwedów, którzy mieszkają w Polsce - powiedział polityk. Posłanka powinna raczej zapytać, dlaczego tak wielu Polaków ucieka z Polski - dodał.

Minister zasugerował ponadto, by Mazurek zajęła się problemem polskich złodziei samochodów działających w Szwecji. Coś, z czym naprawdę mamy problem to zagraniczne gangi złodziejów, także tych z Polski. Są one odpowiedzialne za prawie połowę włamań w Szwecji i 90 proc. wszystkich kradzieży samochodów, silników do łodzi oraz maszyn rolniczych. Jeśli szanowna pani poseł może coś w tym temacie zrobić, byłbym wdzięczny – stwierdził Johansson.

W komentarzu dla Wirtualnej Polski Mazurek odpowiada: Minister swoją arogancją nie wymaże faktów. Obywatele ze Szwecji szukają w Polsce spokoju i normalności. Jeśli szwedzki wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z przestępczością popełnianą przez imigrantów czy rodzimych przestępców, to trzeba zadać pytanie o kompetencje ministra Jak dodaje, Polacy wyjeżdżali do Szwecji ze względu na "nieudolne rządy".