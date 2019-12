Jak podaje tvp.info Kamil D. został doprowadzony do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty podrobienia dokumentów oraz doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości.

Dziennikarz podejrzany jest o sfałszowanie podpisów byłej żony w celu uzyskania kredytu (chodzi o podpisy m.in. na wekslu).

Potwierdzam, że to zatrzymanie miało miejsce – powiedziała w poniedziałek wieczorem PAP prok. Bialik, po szczegóły odsyłając do prowadzącej postępowanie Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która w tym czasie kompletowała jeszcze informacje.

Zatrzymanie potwierdził również w rozmowie z "Super Expressem" mec. Łukasz Isenko, pełnomocnik Kamila D.

Jak przekazywał w sierpniu br. portal TVP Info, Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo z zawiadomienia byłej żony Kamila Durczoka o popełnieniu przez niego przestępstwa podrobienia podpisu na wekslu.

Według portalu w 2009 r. dziennikarz złożył w banku "weksel własny" – na kwotę ponad 2 mln franków szwajcarskich – jako poręczenie kredytu na zakup nieruchomości. Na papierze widniały podpisy Kamila D. i jego ówczesnej żony. Podpis żony miał zostać sfałszowany.

Według portalu TVP Info, w tym roku bank zwrócił się do byłej już żony dziennikarza z wezwaniem do wykupu weksla z powodu nieuiszczenia należności przez kredytobiorcę. Była żona zaprzeczyła, że złożyła swój podpis na wekslu, kwestionując autentyczność podpisu na papierze. Oświadczyła, że podpis został podrobiony, a jej nie było przy sporządzeniu tego weksla, nigdy go też nie widziała.

Jak podawała TVP Info, adwokaci byłej żony dziennikarza w lipcu br. złożyli do Prokuratury Regionalnej w Katowicach zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa podrobienia podpisu na wekslu. W następnym miesiącu prokuratura wszczęła śledztwo, pod kątem przestępstwa podrobienia papieru wartościowego.

Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo z artykułu 310 par. 1 kodeksu karnego "podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności".

O zatrzymaniu Kamila D. poinformowały w poniedziałek po południu o podobnej porze portale wp.pl i wpolityce.pl.