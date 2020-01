Podobnie, jak w latach ubiegłych, także i w tym roku nie brakuje ciekawych i bardzo oryginalnych przedmiotów, które można wylicytować w ramach 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcje można znaleźć na stronie rzeczyodserca.pl.

"Wywołały trochę szumu", czyli buty posła

Poseł Franciszek Starczewski przekazał na aukcję WOŚP buty, które nosił podczas kampanii wyborczej. Zostałem zaproszony do wystawienia na aukcję swoich butów, które jakiś czas temu wywołały trochę szumu, śmiechu i kontrowersji. Ale mi te buty kojarzą się z tygodniami ciężkiej pracy podczas kampanii - przeszedłem w nich wzdłuż i wszerz Poznań i wszystkich 17 gmin powiatu poznańskiego, które dzięki temu mam zaszczyt reprezentować jako poseł - mówi poseł na nagraniu dołączonym do licytacji. Osoba, która wygra licytację zostanie zaproszona przez Starczewskiego na spacer po Poznaniu. W piątkowe popołudnie cena za nie wynosiła 2 250 zł.

Wśród polityków, którzy także wzięli udział w aukcji są marszałek Tomasz Grodzki oraz Paweł Rabiej. Pierwszy proponuje obiad oraz zwiedzanie parlamentu, drugi kolację. Na licytację spotkania z marszałkiem trzeba przeznaczyć powyżej 8 tys. złotych. Z prezydentem Poznania można rozegrać partię szachów (6,7 tys. zł). To też wygrywa się głową - mówi Paweł Jaśkowiak. I dodaje, że oprócz gry, zwycięzca otrzyma także komplet szachów.

Z Michałem Laskowskim, sędzią Sądu Najwyższego, można zagrać w tenisa (1,7 tys. zł). Wizytę w Sądzie Najwyższym proponuje z kolei Małgorzata Gersdorf (9 999 zł), a Magdalena Adamowicz aż dwie aukcje - dzień w Parlamencie Europejskim (1 400 zł) oraz wspólny spacer ulicami Gdańska (1 600 zł).

Bieg z dziennikarką

Wśród proponowanych spotkań nie brakuje również tych sportowych. Można, więc spędzić dzień wspinaczkowy z Adamem Bieleckim (3 950 zł), potrenować z Robertem Korzeniowskim (1 500 zł), wybrać się na lekcję jazdy konnej z Danielem Olbrychskim (3 550 zł), czy pobiegać z Moniką Olejnik (3 150 zł). Z Renatą Dancewicz można rozegrać turniej brydża (5 tys. zł).

Wśród aukcji, które cieszą się największym powodzeniem jest replika Medalu Noblowskiego przekazana przez Olgę Tokarczuk. Jego cena wynosi ponad 60 tys. złotych. Spotkanie i lunch z Robertem Lewandowskim to ok. 40 tys. złotych a na kolację z Mike'em Tysonem, która odbędzie się w USA lub wybranym kraju w Europie trzeba przeznaczyć ponad 50 tys. złotych. Dwa dni w Pradze z Agnieszką Holland to z kolei kwota powyżej 10 tys. złotych. Za kolację z Krzysztofem Piątkiem trzeba z kolei zapłacić powyżej 10 tys. złotych.

Suknia ślubna od psiej influencerki

Znani oprócz spotkań i wspólnych aktywności przekazali także różne oryginalne gadżety. Ukochany pies Andrzeja Wrony i Zofii Zborowskiej-Wrony, który ma swój profil na Instagramie, "przekazał" suknię ślubną. To w niej suczka celebrowała ślub swoich państwa. Sukienkę, w której wystąpiła w Opolu, przekazała także piosenkarka Roksana Węgiel (5 tys. zł). Marynarka z pilotów do telewizorów to propozycja Barbary Kurdej-Szatan (200 zł).

Agnieszka Chylińska proponuje licytującym figurkę z teledysku „Mam zły dzień” (3 tys.), Janusz Gajos limitowaną kolekcję płyt Mozarta (5 tys. zł) a Grzegorz Turnau – pianino (22 tys. zł). Jestem właścicielem tego instrumentu od nowości. Bardzo wysoko oceniam jego brzmienie i klasę. (...) Przekazuję ten instrument na aukcję WOŚP z przekonaniem, że będzie służył swym pięknym dźwiękiem nowym użytkownikom - do końca świata i o jeden dzień dłużej - mówi artysta.

28. Finał WOŚP odbędzie się 12 stycznia 2020 r. Celem jest pozyskanie funduszy na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci, potrzebujących różnego rodzaju operacji. W drugą niedzielę stycznia 120 tys. wolontariuszy będzie kwestowało na ulicach miast i miejscowości nie tylko Polski, ale i wielu innych części świata. Zaplanowano setki koncertów, imprez i happeningów.