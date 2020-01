Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1008 hPa i będzie rosło.

W środę w kraju zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu również śniegu. Na obszarze od Dolnego Śląska po Górny Śląsk i Kielecczyznę przejściowo możliwe marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu, 1 st. Kotlinie Kłodzkiej, około 4 st. w centrum, do 6 st. na północy kraju i 7 st. miejscami na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Karpatach w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 90 km/h, nad morzem do 70 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na wschodzie i południu duże. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południu początkowo również deszczu bądź mżawki, stopniowo po północy zanikające. Na północy kraju gdzieniegdzie marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -2 st. do 1 st., chłodniej na obszarach podgórskich, od -6 st. do -3 st., cieplej nad morzem, około 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h, w Sudetach do 70 km/h, będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i południu okresami duże. Na Podkarpaciu słabe opady śniegu. Na północy po południu słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st. na wschodzie do 5 st. na zachodzie i nad morzem, na obszarach podgórskich około 0 st. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.