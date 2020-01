Półwysep Iberyjski i Europa Północno-wschodnia jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się w zasięgu wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieszcza się nad Węgry. Nadal napływa powietrze polarne morskie, na wschodzie chłodniejsze. Ciśnienie rośnie, po południu zacznie spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

W czwartek od godziny 12 do godz. 20 IMGW zapowiada, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Na północy słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C na wschodzie do 5°C na zachodzie i nad morzem, chłodniej w obszarach podgórskich, od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, na północy i wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h, okresami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Według prognoz IMGW w nocy z czwartku na piątek w południowej połowie kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane i lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m, a w rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do całkowitego. W północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu bądź mżawki, na północnym wschodzie przejściowo możliwe opady marznące i lokalnie powodujące gołoledź.

Temperatura minimalna od -5°C na południu, około -2°C w centrum, do 1°C na północy i 2°C na wybrzeżu, chłodniej w obszarach podgórskich, od -10°C do -6°C. Wiatr na ogół słaby, na północy i wschodzie także umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na północy duże i słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie na południu marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m, a w rejonie mgieł przejściowo zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 2°C na wschodzie do 5°C na miejscami na południu i nad morzem, chłodniej w obszarach podgórskich, od -2°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu, wschodzie i nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich Karpat do 65 km/h, w Karpatach do 75 km/h.

W Warszawie w czwartek po południu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 0°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni. Natomiast w piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. (PAP)

