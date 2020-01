Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i pozostanie bez zmian.

Reklama

W Polsce, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na krańcach południowych kraju małe i umiarkowane. Na północy i w centrum kraju słabe opady deszczu lub mżawki, nad ranem możliwy także deszcz ze śniegiem. Początkowo w północnej części województwa lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego możliwe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. W Bieszczadach możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 st.C do 5 st.C, nieco cieplej, bo od 6 st.C do 7 st.C, nad morzem, a najchłodniej na Podhalu - około -1 st.C. Wiatr słaby, na wschodzie i północy kraju także umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na północy kraju miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, w Bieszczadach i w Świętokrzyskim możliwe słabe opady śniegu. Za wyjątkiem południowego zachodu kraju miejscami utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -10 st.C do -6 st.C na południowym zachodzie, od -5 st.C do -2 st.C na południowym wschodzie, od -1 st.C do 1 st.C w centrum i od 2 st.C do 5 st.C na północy kraju. W obszarze podgórskim Karpat lokalnie spadek temperatury do -13 st.C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni, miejscami na południu kraju zmienny.

W ciągu dnia na północy kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na południu małe i umiarkowane. Na północy miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, w Bieszczadach możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. Nad ranem miejscami utrzymywać się będzie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 2 st.C do 5 st.C, jedynie w rejonie podgórskim Karpat miejscami około 0 st.C. Wiatr słaby, na północy kraju także umiarkowany, w rejonie podgórskim Karpat lokalnie umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W sobotę w warszawie, zachmurzenie duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st.C.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 1 st.C.

Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. (PAP)

Reklama

zm/