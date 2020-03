Rzecznik episkopatu przypomniał, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, by unikać dużych zgromadzeń osób, abp Gądecki poprosił we wtorek o zwiększenie liczby niedzielnych mszy św. w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć mniejsza liczba wiernych. Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że abp Gądecki wskazał, iż osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje mszy, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje. Dodał, że przewodniczący episkopatu podnosił, iż że nie ma wymogu, by podczas mszy świętych przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.

Rzecznik episkopatu zaakcentował, że Kościół w Polsce od początku angażuje się w działania mające na celu ochronę przed epidemią koronawirusa. Przypomniał, że jeszcze przed zidentyfikowaniem tego wirusa w Polsce, w niedzielę 1 marca, w kościołach czytany był list ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego informujący, jak reagować w sytuacji zagrożenia. W tym samym czasie przewodniczący episkopatu wydał komunikat w tej sprawie, w którym m.in. zalecał zachowanie daleko idącej ostrożności i apelował o modlitwę. W kierunku koronawirusa przebadano dotąd w Polsce 2024 próbki, 1999 z nich dało wynik negatywny, a 25 pozytywny.