Po zakończeniu czwartkowego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Morawiecki zaznaczył, że "dzisiaj potrzebujemy jeszcze narodowej kwarantanny i tego, żeby osoby, które są w kwarantannie, w izolacji, rzeczywiście trzymały się ściśle procedur".

Reklama

Chciałem też za to podziękować, bo 99,5 proc. – to jest jeden z najlepszych wskaźników w Europie – trzyma się tych zasad kwarantanny. To dzięki Państwu, dzięki tej dyscyplinie, mamy sytuację taką (...),że będziemy mogli odbudować gospodarkę po tym okresie przymrożenia, będziemy mogli wracać powoli do nowych okoliczności zawodowych, ale też w nowych, poprawionych warunkach sanitarnych - powiedział premier.

Pakiet pomocowy dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa został przedstawiony w środę po Radzie Gabinetowej.

Po posiedzeniu Rady premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.