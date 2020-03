Jak poinformowała PAP rzeczniczka zoo Joanna Kij, transmisje na żywo będą odbywać się w środy i piątki, o godz. 12 na profilu wrocławskiego zoo na Facebooku. Będą też tam dostępne po emisji.

"Nasze zoo jest zamknięte dla zwiedzających, ale zwierzęta codziennie potrzebują opieki, bez względu na sytuację. Prawie 90 opiekunów, w okrojonym składzie, przez 7 dni w tygodniu dba o 12 000 zwierząt. Skoro my pracujemy, a ludzie nie mogą do nas przyjść, to postanowiliśmy przyjść do nich, do ich domów. Stąd pomysł na edukacyjne transmisje na żywo" - wyjaśnił prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak.

Pracownicy zoo będą prezentować wybrane gatunki zwierząt podchodząc do nich z kamerą najbliżej jak się da. Spotkania prowadzić będą opiekun zwierząt wraz z edukatorem. Każde spotkanie kończyć się będzie zadaniem domowym np. pracą plastyczną lub zagadką.

Pierwsza transmisja odbędzie się z pawilonu Dzieciniec, gdzie mieszka kilkanaście ras owiec i kóz oraz kuce szetlandzkie. Widzowie będą mieli okazję nie tylko poznać najciekawsze rasy i im się przyjrzeć z bliska, ale również zadawać pytania na żywo.

W przyszłym tygodniu bohaterami cyklu będą kotiki afrykańskie i pawiany masajskie.