Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać to, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii - oświadczył premier.

Reklama

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że oznacza to, iż "stosując ustawę o chorobach zakaźnych minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województwo mogą wyznaczyć role personelu medycznego, ale także innych osób w zwalczaniu epidemii" Można po prostu delegować kogoś do pracy na danym obszarze, który jest niezbędny, aby powstrzymać epidemię koronawirusa - dodał Szumowski.

Do tej pory od 13 marca obowiązywał stan zagrożenia epidemiologicznego.

Różnica między tymi stanami sprowadza się do strefy zero. To obszar bezpośrednio wokół ogniska wirusa, w stanie epidemii podlegający ścisłym ograniczeniom i kontroli. Strefami zero mogą być miasta lub regiony. Możliwe konsekwencje stanu epidemii to zamknięcie miast, zakaz wyjazdu lub wjazdu.

Dla województwa stan epidemii ogłasza wojewoda, dla większego obszaru minister zdrowia. Mogą oni ustanowić m.in. ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów i produktów spożywczych, ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń, obowiązkowe zabiegi sanitarne, nakaz udostępnienia lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych, obowiązek przeprowadzenia szczepień.