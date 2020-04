Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności abp Jędraszewski zezwolił, aby obrzędy Świętego Triduum Paschalnego poza katedrą i kościołami parafialnymi były celebrowane także w innych miejscach: w kościołach rektoralnych, sanktuariach, klasztorach, seminariach i wspólnotach zakonnych.

Przypomniał, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi do 11 kwietnia w mszach świętych i innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących posługę, a począwszy od niedzieli 12 kwietnia maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i sprawujących posługę.

Abp Jędraszewski napisał, że w tym samym dniu w jednym miejscu nie należy organizować celebracji dwa lub więcej razy i zachęcił kapłanów do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym.

Uroczysta msza święta Krzyżma z udziałem księży Archidiecezji Krakowskiej, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie w późniejszym terminie, prawdopodobnie 12 września – zdecydował metropolita.

Wskazał, że zgodnie z pozwoleniem Stolicy Apostolskiej msza Wieczerzy Pańskiej może być odprawiona bez uczestnictwa wiernych. W jej trakcie należy opuścić obrzęd obmycia nóg, ale jak napisał we wskazówkach abp Jędraszewski, zgodnie z polską tradycją, należy zachować obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy.

W czasie liturgii Męki Pańskiej w modlitwie powszechnej księża mają dodać wezwanie o ustanie epidemii. Tylko celebrans oddaje cześć krzyżowi przez ucałowanie, a pozostali uczestnicy liturgii przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon - napisał abp Jędraszewski.

Jak zaznaczył, należy urządzić Grób Pański, a tam, gdzie nie jest to możliwe, wystawić Najświętszy Sakrament przy głównym ołtarzu. Arcybiskup zachęcił też do adoracji Najświętszego Sakramentu po liturgii Wielkiego Piątku, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

W archidiecezji krakowskiej podobnie jak w innych diecezjach nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Posiłek powinni pobłogosławić wierni w domu przed śniadaniem wielkanocnym.

W czasie liturgii chrzcielnej należy jedynie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak bez obrzędu pokropienia wiernych - polecił arcybiskup. Można urządzić procesję rezurekcyjną wewnątrz świątyni. Gdzie jest to niemożliwe, można wystawić Najświętszy Sakrament przy głównym ołtarzu i po odśpiewaniu pieśni wielkanocnej pobłogosławić zgromadzonych Najświętszym Sakramentem - dodał.

Od Niedzieli Zmartwychwstania we mszach św. może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób.