- Nie chodzi o to, żeby kogoś karać, czy stawiać pod ścianą. Jeżeli prokuratura uzna, że mamy tutaj do czynienia z możliwością popełnienia przestępstwa, powinna ta sprawa trafić również do sądu – mówi Sławomir Pałasz, rzecznik Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.

Reklama

ZOBACZ WIDEO: