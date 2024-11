Czy Polacy są szczęśliwi? Nowy raport MHI

W nowym badaniu Mars Happiness Index (MHI) opracowanym przez Mars Wrigley Polska zadano Polakom pytanie "W jakim stopniu jesteś ogólnie zadowolony ze swojego życia?". W 2024 r. Mars Happiness Index dla polskiej populacji wyniósł 67 punktów na 100 możliwych, gdzie 1 to zupełny brak szczęścia, a - 100 pełne zadowolenie z życia.

Wyniki badania wskazują na to, że najszczęśliwsze w Polsce są osoby starsze, z grupy 55+. Ta grupa oceniła swoje poczucie szczęścia na 71 punktów. Nie bez znaczenia dla poczucia zadowolenia z życia jest również sytuacja finansowa. Osoby, które oceniły ją jako pozytywną, wskazały poczucie szczęścia na 77 punktów, te, które określiły ją jako negatywną - na zaledwie 49. Lepiej oceniły swoje poczucie szczęścia osoby z wyższym wykształceniem (69 punktów) niż te z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub podstawowym (66 punktów).

Inne aspekty, które dają Polakom poczucie szczęścia, to bycie w małżeństwie (73 punkty) oraz posiadanie dzieci (71 punktów). Jednak jako główne źródło szczęścia najwięcej Polaków wskazało zdrowie (48 proc. respondentów). Rodzina znalazła się na drugim miejscu (wskazało ją 46 proc. ankietowanych). Pieniądze znalazły się siódmy miejscu (16 proc.).

Co zagraża szczęściu Polaków? Boją się głównie o zdrowie

Wyniki raportu Mars Happiness Index (MHI) pokazują, że Polacy najbardziej boją się utraty zdrowia. To właśnie ten czynnik wskazało 50 proc. pytanych o to, co najbardziej zagraża ich szczęściu. Na drugim miejscu znalazła się śmierć bliskiej osoby (34 proc.), a następnie niedostatek finansowy (25 proc.), a tuż za nim wojna (24 proc.).

Badanie pokazało, że Polacy generalnie są narodem szczęśliwym. Czasem do poczucia zadowolenia wystarczają nam proste i łatwo dostępne rzeczy. -Cieszy nas przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem i z naturą. Na rozmowę z kimś bliskim wskazuje 35 proc. z nas. Na spacer niewiele mniej, bo 30 proc. Kolejne punkty na mapie codziennego szczęścia to oglądanie filmu lub serialu, czytanie oraz jedzenie – powiedziała dyrektorka ds. personalnych w Mars Wrigley Central Europe Natalia Zachaś.