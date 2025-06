Karola Nawrockiego poparło 50,89 proc. wyborców, co oznacza, że zdobył 10 mln 606 tys. 628 głosów. Jego konkurent, Rafał Trzaskowski, uzyskał 49,11 proc. głosów, czyli 10 mln 237 tys. 177 głosów. Karol Nawrocki wiele razy opowiadał o wsparciu, które dają mu najbliżsi: żona Marta, oraz troje dzieci: synowie Daniel i Antoni oraz córka Kasia.

"Tusk źle trafił"

Syn prezydenta elekta rozmawiał z redakcja "Super Expressu". Jak powiedział, ani przez chwilę nie wątpił w zwycięstwo ojca. "Tata udowodnił, że jest prawdziwym twardzielem" - podkreślił Daniel Nawrocki. "Premier Donald Tusk próbował go zniszczyć, zaszczuć i upokorzyć, ale na szczęście się nie udało. Tusk źle trafił, bo tata jest twardzielem" - mówił syn Karola Nawrockiego.

Rodzina Karola Nawrockiego przeprowadzi się do Warszawy?

Daniel Nawrocki powiedział, że jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądało życie Nawrockich od sierpnia po zaprzysiężeniu głowy rodziny na najwyższy urząd w państwie. Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tym gdzie będziemy mieszkać i co będziemy robić. To dopiero przed nami. Wiemy, że jest tata i zawsze mamy pewność, że wszystkim się zaopiekuje – mówi Daniel Nawrocki.

Czy Daniel Nawrocki trafi do Kancelarii Prezydenta?

Daniel Nawrocki jest radnym dzielnicy Siedlce w Gdańsku. Studiuje na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Prawa i Administracji. Gdy Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach zaczęły się pojawiać pytania, czy jego syn znajdzie się w Kancelarii Prezydenta RP. O to był pytany w radiu TOK FM polityk PiS Paweł Szrot. Jeśli chodzi o pana Daniela Nawrockiego, to poznałem tego człowieka i zauważyłem, że on ma instynkt polityczny i wielką wiedzę w tym zakresie. Na pewno nie nazwałbym nepotyzmem tego, gdyby dr Karol Nawrocki zdecydował się na taką nominację - mówił Szrot. Dodał jednak, że "absolutnie" nie uważa, żeby było to z góry przesądzone.