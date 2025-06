"Niech liderzy koalicji usiądą za okrągłym stołem i wydyskutują, co jest zrobione. Nie da się rządzić pracując od wtorku do czwartku paląc cygara i pijąc whisky" - ocenił Mateusz Morawiecki w Polsat News. Były premier dodał, że wyniki wyborów prezydenckich to "żółta, a nawet czerwona kartka" dla większości rządzącej.