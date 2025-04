Dwa poważne wypadki miały miejsce nad ranem na drodze ekspresowej S2 w okolicach Warszawy. We wtorek (29.04) nad ranem w Dawidach przewrócił się autokar, z którym zderzył się tir. Do szpitala trafiło 16 osób, w tym dziecko. Droga S2 od ul. Przyczółkowej do zjazdu na S79 jest zablokowana.

Jak przekazał asp. Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej, na wyjeździe z trasy S2 w okolicach węzła Puławska najpierw przewrócił się autobus dalekobieżny, którym podróżowało 26 osób wraz z kierowcą, a następnie zderzył się z nimi tir. Wypadki na S2 pod Warszawą. 16 osób trafiło do szpitali - Wjeżdżający na S7 autokar zjechał z drogi, uderzył w bariery i przewrócił się na bok - powiedział asp. Wujek. - Ewakuowaliśmy te osoby z autokaru oraz udzieliliśmy im pierwszej pomocy. (...) Równolegle w trakcie prowadzenia działań zaparkowany tutaj samochód OSP na pasie serwisowym uderzył samochód ciężarowy, i kierowcy obu tych pojazdów zostali przewiezieni do szpitala - dodał. Reklama Przekazał, że dodatkowo w czasie udzielania pomocy ucierpiał jeden ze strażaków. Dodał, że autobus przewoził obywateli m.in. Ukrainy i Białorusi. Dramatyczne sceny na S2 pod Warszawą. Utrudnienia potrwają kilka godzin O szczegółach zdarzenia na antenie Polsat News po godz. 6 informował rzecznik wojewódzkiej stacji "Meditrans". - Kierowca tira został zakleszczony w podjeździe, strażacy musieli użyć urządzeń hydraulicznych, żeby go wydostać. W tym samym czasie medycy udzielali pomocy medycznej pasażerom autobusu - mówił Piotr Owczarski. "Sytuacja została już opanowana. Do szpitala zabranych zostało 16 osób, w tym jedno dziecko (12 osób z autobusu, 1 kierowca TIR-a, 1 kierowca OSP i 1 ratownik JRG). Na miejscu działało 18 jednostek KGPSP, w tym grupa ratownictwa medycznego i technicznego" - poinformował we wtorek na platformie X rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński. W związku z całkowitą blokadą S2 w stronę węzła Konotopa, rzecznik zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu trwają czynności służb. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Groźny wypadek w Krakowie. Autobus uderzył w drzewo – są poszkodowani

