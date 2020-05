Jak poinformował PAP w poniedziałek Przemysław Janusz ze szczecińskiego WOPR, zaginięcie mężczyzn zgłosił właściciel łódki. Podtopiona łódź została znaleziona przy brzegu. Według naszych informacji mężczyźni ok. godz. 20 w niedzielę wsiedli do łódki, którą mieli się udać do sklepu na drugi brzeg. Do sklepu dotarli, ale nie wiadomo, co stało się później - powiedziała PAP sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka z KPP w Policach. Zaznaczyła, że mężczyźni poszukiwani są zarówno na wodzie, jak i na lądzie.

Zaginionych mężczyzn szukają ratownicy szczecińskiego WOPR w łodzi z sonarem, nurkowie, strażacy, policja i straż graniczna.