Chalimoniuk powiedział, że dzień później, 10 sierpnia, zaplanowana jest aukcja "Summer Arabian Horse Sale".

Aukcja i pokaz na dzień dzisiejszy jest niezagrożona - wskazał Chalimoniuk. Dodał, że jeżeli będą nadal utrzymane ograniczenia w podróżowaniu, to będzie można prowadzić aukcję telefonicznie; dotyczy to - jak mówił - np. kupców ze Stanów Zjednoczonych czy Emiratów Arabskich.

Zapowiedział, że do sprzedaży będą mogły być wystawione wszystkie konie urodzone w Polsce, zgłoszone na aukcje do 19 czerwca br. - ze stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i w Białce, a także te ze stadnin prywatnych. Lista zostanie zamknięta 22 czerwca.

Jak zaznaczył Chalimoniuk, konie do aukcji kwalifikowane będą na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w ubiegłym roku. Na aukcję "Pride of Poland” zostaną dopuszczone konie, które podczas pokazów zakwalifikowały się minimum do pierwszej piątki w danej klasie.

Koszt wpisowego dla koni przyjętych na aukcje wynosi 3,5 tys. zł. Cena obejmuje dwa miejsca VIP podczas obydwu aukcji. Ze względu na epidemię koronawirusa, w pokazach będzie mogła uczestniczyć mniejsza liczba osób - zaznaczył prezes PKWK.

Chalimoniuk podkreślił, że w tym roku będzie wyjątkowo duża pula nagród - właściciele zwycięskich koni otrzymają w sumie prawie 1 mln zł.

Obecni na wideokonferencji eksperci z Instytutu Weterynaryjnego w Puławach po wizycie w stadninie w Janowie stwierdzili, że "kondycja koni hodowlanych jest dobra".