Na obszarze objętym ostrzeżeniem można się spodziewać się burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, a lokalnie do nawet 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem w części województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego wynosi 80-85 proc. - podał IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.