Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1018 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W piątek zachmurzenie duże, na południu i zachodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami w północnej i wschodniej części kraju słabe opady deszczu lub mżawki. Rano na północnym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna na południu i w centrum od 6 st.C do 10 st.C, a na północy od 10 st.C do 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na północy i wschodzie miejscami porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże, na południu i południowym zachodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Liczne mgły, miejscami ograniczające widzialność do 100 m. Gdzieniegdzie we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 1 st.C, 3 st.C na południowym zachodzie, około 6 st.C w centrum, do 9 st.C na północny wschodzie i 10 st.C na wybrzeżu. Na obszarach podgórskich chłodniej, od -1 st.C do 2 st.C. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, jedynie na południowym zachodzie słaby, zmienny.

W sobotę na południu, zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko gdzieniegdzie duże. Na pozostałym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu lub mżawki. Przed południem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 100 m, zwłaszcza na wschodzie i północy. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju od 8 st.C do 10 st.C, na pozostałym obszarze od 10 st.C do 14 st.C. Wiatr przeważnie słaby, na południu zmienny, poza tym z kierunków zachodnich i południowych.

W piątek w Warszawie zachmurzenie całkowite. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 9 st.C. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie niewykluczona mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr słaby, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Początkowo możliwa mgła ograniczająca widzialność lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna 10 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.