Arktyczne mroźne powietrze z północnego wschodu napłynie nad Polskę w nocy z czwartku na piątek. Temperatury spadną poniżej zera. Północna i północno-wschodnia część kraju już dzisiejszej nocy odczuje arktyczny mróz, a kolejne dni będą jeszcze chłodniejsze – zaznaczyła w rozmowie z PAP meteorolog IMGW.

Niska temperatura to nie wszystko

Jak poinformowała, w nocy z czwartku na piątek na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz we wschodnich rejonach Warmii i Mazur termometry pokażą -15 st. C, a w Warszawie -8 st. C.

W południowej Polsce wraz z mrozem pojawią się także śnieg oraz silny wiatr powodujący zawieje i zmiecie śnieżne – dodała synoptyk. Zaznaczyła, że dla tych regionów Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia o silnym mrozie.

Ponadto, jak wskazała, wydane zostały też alerty przed oblodzeniami na południowych krańcach Polski. Możemy się tam spodziewać naprawdę niebezpiecznej pogody – powiedziała Łapińska.

Do niedawna było tam sporo śniegu, natomiast w ostatnich dniach powróciły dodatnie temperatury. W czwartek z kolei padał tam deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Zrobiło się więc bardzo mokro, a tymczasem z północy napływa bardzo chłodna masa powietrza, która spowoduje, że temperatura spadnie poniżej zera – wyjaśniła. Na południu będzie naprawdę bardzo ślisko - ostrzegła meteorolog.

Na północy mamy regularną zimę. Cały czas pada tam śnieg, temperatury nie zmieniają się tak drastycznie, dlatego w tym regionie nie wydaliśmy ostrzeżeń – zaznaczyła.

Synoptyk dodała także, że z długoterminowych prognoz IMGW wynika, że "przez kolejne dni będzie naprawdę zimno".