"Około godz. 13.10 doszło do dramatycznych wydarzeń na Moście Legionów Piłsudskiego. Mężczyzna skoczył z mostu do skutej lodem Wisły. Zdarzenie zauważył patrol straży miejskiej, który przystąpił do interwencji" - przekazał w piątek Urząd Miasta Płocka.

Jak podano w informacji, w pobliżu mostu drogowo-kolejowego przez Wisłę byli w tym czasie także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz strażacy patrolujący brzeg rzeki, którzy wyciągnęli mężczyznę z wody - nie spadł on na lód, który w części pokrywa rzekę, ale do wody.

Na miejscu, w związku z sytuacją powodziową, były służby ratownicze i poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy. "Został przetransportowany karetką do szpitala" - podał Urząd Miasta Płocka.

Skoczył z mostu. Trafił pod opiekę lekarzy

"Mężczyzna żyje. To 48-letni mieszkaniec Gostynina. W wyniku skoku z mostu do Wisły doznał obrażeń. Jest obecnie w szpitalu pod opieką lekarzy" - powiedziała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku mł. asp. Marta Lewandowska. Jak podkreśliła, mężczyznę wyłowiono z rzeki dzięki bardzo szybkiej reakcji żołnierzy 64 bpl WOT, strażników miejskich i strażaków, którym udało się dotrzeć do mężczyzny.

"Dziś #terytorialsi wspólnie ze strażnikami miejskim z Płocka podjęli akcję ratowniczą. Stworzyli żywą linę i asekurując się wzajemnie wydostali na brzeg mężczyznę, który spadł do Wisły" - poinformowano na oficjalnym profilu WOT na Twitterze.