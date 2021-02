Marznące opady i gołoledź

Z alertów IMGW wynika, że miejscami wystąpią słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź na drogach od Pomorza, przez Wielkopolskę, Śląsk, Łódzkie aż po Małopolskę. Z kolei na obszarach, gdzie mają być roztopy prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.

Prognozowana temperatura wyniesie do 3 stopni Celsjusza w woj. lubuskim, ok. 1-2 st. Celsjusza w woj. zachodniopomorskim i dolnośląskim, ok. 1 st. Celsjusza w woj. wielkopolskim. Na wschodzie kraju temperatury będą cały czas ujemne, bo to ciepło z frontu dopiero wchodzi. Wyniosą one ok. -5 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie. Podobnie będzie w Zakopanym i dolinach karpackich. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie ok. -2 st. Celsjusza - powiedział PAP rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Będzie też występował wiatr bez większych porywów z kierunków południowych, a na zachodzie kraju z południowo-zachodnich. (PAP)