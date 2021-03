IMGW w związku z intensywnymi opadami śniegu wydało w czwartek ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla południowych powiatów na Dolnym Śląsku. Taki sam alert obowiązuje w powiatach na południu województwa małopolskiego.

Jak podał Instytut w pozostałej części kraju miejscami nadal będzie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. - Zrobi się jeszcze chłodniej, po mroźnym poranku temp. powietrza wzrośnie do 1 st. C na wschodzie, ok. 4 st. C w centrum i 6 st. C na zachodzie kraju - napisało na Twitterze IMGW.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany.