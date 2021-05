W weekend na kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia. Nocą z piątku 14 maja na sobotę 15 maja, część Traktu Królewskiego na odcinku od Miodowej do ronda de Gaulle'a zostanie zamknięta dla ruchu samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście staną się deptakiem dla pieszych.

Dlaczego zamyka się ruch samochodowy?

O zamknięcie dla ruchu pieszego fragmentu Traktu Królewskiego wnioskowała stołeczna Policja. Ma to związek z licznymi wydarzeniami kulturalnymi podczas odbywającej się w sobotę, Nocy Muzeów i otwarciem ogródków gastronomicznych. Służby, szczególnie w centrum miasta, spodziewają się wielu spacerujących. Zamknięcie tylko dla ruchu pieszych odcinka Traktu Królewskiego ułatwi zachować dystans i bezpieczną odległość pomiędzy spacerowiczami. Ruch samochodowy powróci w nocy z niedzieli 16 maja na poniedziałek 17 maja.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy zmienią trasy i pojada objazdami. Autobusy linii: 111, 116, 180, 222, 503, 518 i M objadą zamknięty fragment Alejami Jerozolimskimi do Senatorskiej. "Podobnie pojadą autobusy linii N44, dla których objazd będzie od skrzyżowania Świętokrzyskiej z Marszałkowską. Również Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską i Królewską będą kursowały pojazdy 111" – poinformował Warszawski Transport Publiczny. Autobusy 128 i 175 do pętli Plac Piłsudskiego dojadą ulicami Marszałkowską i Królewską, a w przeciwnym kierunku: Senatorską przez plac Piłsudskiego do Marszałkowskiej. Objazd dla linii 178 poprowadzony będzie Świętokrzyską, przez plac Małachowskiego do Senatorskiej. "Podobnie, przez pl. S. Małachowskiego, pojadą autobusy linii 106, które na swoją trasę wrócą na ulicy Królewskiej. Ulicą Świętokrzyską będą kursowały również autobusy linii 102" – napisał WTP. Zmieni się także trasa linii 901, w kierunku Dworca Centralnego, pojedzie trasą: Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Królewska, Grzybowska, aleja Jana Pawła II.